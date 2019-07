Rijswijkse flatbewoners woedend over 'horror-renovatie'

Etage voor etage worden tachtig huurwoningen onder handen genomen. De flat wordt verduurzaamd, onder meer door betere isolatie en nieuwe installaties. Ook krijgen ze allemaal een nieuwe badkamer, een nieuwe keuken en een nieuw toilet. De bewoners kunnen daardoor geen kant op. 'We kunnen niet koken, we kunnen niet douchen en we hebben een chemisch toiletje,' vertelt bewoonster Annemarie Krispijn. 'Dat is voor mij een onbewoonbare woning.'

Overdag moeten de bewoners hun huis uit. Van 7.30 uur tot 19.30 uur moeten ze uitwijken naar een bouwkeet naast de flat. 'Daarna mogen we weer ons huis in en ons bed uitpakken die ingepakt staat tegen het stof.' Ondertussen betalen de flatbewoners wel de volle mep huur. 'Daar zijn we nog het meest pissig om', zegt Krispijn. Daarbij komt nog dat Rijswijk Wonen een huurverhoging gaat doorvoeren als het project klaar is.

Spoor van vernieling

De bouwvakkers van aannemer Hemubo laten volgens de ongeruste bewoners ook nog eens een spoor van vernieling achter in de woningen. 'Ze vernielen ongeveer de helft van je spullen die er in staan, er blijft overal waterschade achter en er worden grote gaten gemaakt waar ze niet horen, er gaat van alles mis.'

Inmiddels zijn tien van de woningen 'af'. Politieke partij Rijswijks Belang ging een kijkje nemen bij de oplevering van die woningen. Acht van de tien aangegeven punten blijken niet goed te zijn, constateert fractievoorzitter Marc Weterings. 'Er zijn kranen verkeerd geplaatst, er zaten gaten in de grond en in de muur, gaten in het plafond, buizen zijn niet goed afgewerkt.' Ook vraagt Weterings zich af of de regels voor het werken met asbest wel gehandhaafd zijn. 'Wij twijfelen daaraan.'

Losliggende palen

Het ene voorbeeld is nog schrijnender dan de ander. Tijdens de werkzaamheden heeft Annemarie de brandweer moeten bellen voor losliggende steigerpijpen. 'De palen lagen los op de stijger en rolden alle kanten op tijdens noodweer.' De brandweer haalde de losliggende pijpen weg.

Voor de bewoners is het voorlopig nog even doorbuffelen voor de opknapbeurt van hun flat af is. 'We zijn blij met de renovatie en er moest ook echt iets gebeuren. Maar de manier waarop Rijswijk Wonen met zijn bewoners omgaat, is te schandalig voor woorden,' besluit Krispijn.

Reactie Rijswijk Wonen

Rijswijk Wonen zegt in een schriftelijke reactie er alles aan te doen om de overlast voor bewoners zoveel mogelijk te beperken. Problemen van sommige bewoners zouden zijn opgelost. De corporatie verklaart ook asbest volgens de regels te verwijderen. Bij het opknappen van een volgende serie woningen worden nog wel verbeteringen doorgevoerd.