ADO en Michiel Kramer voor tweede keer met elkaar in zee

Kramer werd in 2015 voor een kleine twee miljoen euro verkocht aan Feyenoord. Na zijn periode bij Feyenoord speelde hij achtereenvolgend voor Sparta, Maccabi Haifa en FC Utrecht. Bij laatst genoemde club werd zijn contract deze zomer niet verlengd.

Manager Voetbalzaken Jeffey van As is blij met de terugkeer van de spits. 'We hebben er vertrouwen in dat Michiel hier kan laten zien dat hij het voetballen en het scoren absoluut nog niet verleerd is. Hij heeft de afgelopen dagen aangetoond dat hij er fysiek en voetballend prima voor staat,' aldus Van As. ADO haalde Kramer in 2013 van FC Volendam naar Den Haag. In 58 competitiewedstrijden scoorde hij toen 24 doelpunten.

