Werd je wakker van helikoptergeluid vannacht? Dit was er aan de hand

De politiehelikopter hield in de nacht van dinsdag op woensdag mensen wakker in Den Haag en het Westland. Dit had te maken met woninginbraken, laat een politiewoordvoerster weten.

In 's-Gravenzande hoorde iemand rond 2.00 uur rare geluiden bij zijn huis. Toen de bewoner keek, zag die een auto wegrijden met de lampen uit. Met de politiehelikopter werd de omgeving afgezocht en meerdere eenheden gingen de buurt in en zochten met honden. De verdachte auto werd gevonden en de bestuurder is aangehouden. 'Er wordt onderzocht of deze 27-jarige man uit Barendrecht betrokken is bij een poging tot inbraak', laat de politiewoordvoerster weten.

Twee uur later zag de bewoonster van een huis in de Heliotrooplaan in Den Haag een man in haar huis. Ze zette het op een gillen. Daarop vluchtte de man. Wel nam hij een tas mee. Ook hier werd de omgeving uitgekamd met honden en een politiehelikopter, maar deze zoektocht leverde niets op.

LEES OOK: Politie krijgt klacht over helikopter midden in nacht: 'We houden echt wel rekening met uw slaap'