ADO Den Haag neemt keeper Luuk Koopmans over van PSV

ADO Den Haag heeft zich voor de komende vier jaar versterkt met een keeper. De club neemt Luuk Koopmans dit seizoen op huurbasis over van PSV en hij is daarna voor drie jaar vastgelegd. Bij de nummer twee van vorig seizoen had hij weinig perspectief op speelminuten. De 25-jarige sluitpost stond in totaal vier jaar onder contract bij de club uit Eindhoven.

Afgelopen seizoen werd Koopmans door PSV al verhuurd aan eerstedivisionist MVV Maastricht. Bij die club was hij de eerste keus onder de lat. In zijn eerste drie seizoenen werd Koopmans bij de beloften gestald. In die periode bij Jong PSV moest hij twee keer onder het mes vanwege blessures aan zijn schouder.

De in Oss geboren Koopmans heeft met Robert Zwinkels en Mike Havekotte nog twee doelmannen voor zich bij ADO. Met zijn komst heeft de Haagse club geanticipeerd op het vertrek van Indy Groothuizen. Hij is naar het Deense Velje BK vertrokken. ADO had Koopmans al een tijdje op het oog, maakt de Haagse club kenbaar.

'Beste doelman van Keuken Kampioen Divisie'

'We willen altijd drie goede keepers hebben en dat is met de komst van Luuk weer gelukt', aldus technisch manager Jeffrey van As. 'Hij is een allround doelman, die veel uitstraling onder de lat heeft en in zijn carrière al aardig wat ervaring heeft opgedaan. Bij MVV was Luuk afgelopen seizoen de beste doelman van de Keuken Kampioen Divisie. We hebben veel vertrouwen in hem.'

Koopmans zal woensdag voor het eerst op het trainingsveld van ADO verschijnen. Hij debuteerde in het seizoen 2012-2013 als profvoetballer voor FC Oss, waarvoor hij 61 keer uitkwam in het eerste elftal. Vervolgens vertrok hij naar PSV.

[Tweet:https://www.youtube.com/watch?v=CGHmnrC270I]

