Pittige buien met onweer op komst, code geel afgegeven

Na de hitte waar we vorige week onder zuchtten, krijgen we deze woensdag te maken met flinke buien. 'Daar kan onweer bij voorkomen', waarschuwt Grieta Spannenburg van MeteoGroup.

De buien zullen verspreid over de regio vallen en kunnen volgens de weervrouw 'pittig uitpakken'. 'Soms valt er ineens een half uur tot drie kwartier achtereen regen, dan weer passeert zo'n bui en is er af en toe ruimte voor wat zon.' De temperatuur gaat van 17 graden 's ochtends vroeg naar 21 en er staat een straffe wind uit het zuiden. 'Die wordt windkracht 6 aan de kust.'

Het lagedrukgebied dat dit weer veroorzaakt, blijft volgens Spannenburg nog wel een tijdje in de buurt. 'Ik denk dat de buien zich woensdagavond terugtrekken tot aan de kust of zelfs naar Noord-Holland verdwijnen. Daar hebben we dan eventjes geen last van.' Het KNMI waarschuwt tot 17.00 uur met code geel voor onweersbuien in onze regio.

Ook donderdag en vrijdag buien

Donderdag overdag zien we wolkenvelden en bij tijden meer zon. 'Meer zon dan woensdag', belooft Spannenburg. 'Ook donderdag krijgen we een paar buien, maar die zijn waarschijnlijk iets minder pittig. Er staat dan een windje uit de zuidwesthoek, af en toe krachtig.' Het wordt 21 of 22 graden. Vrijdag is dit eveneens het geval. Ook dan moeten we rekening houden met een aantal buien.

In het weekend komt er volgens de weervrouw een hogedrukgebied aan. 'Dan zijn de buien tijdelijk verleden tijd. Aan de temperatuur verandert niet zoveel, want de wind blijft vanaf zee waaien. Dus je moet ook dan denken aan een steady 21 of 22 graden.'

