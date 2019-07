Gemeente schiet voedselbank Alphen te hulp na 'moeilijkste besluit in zes jaar'

De gemeente schiet de voedselbank in Alphen aan den Rijn te hulp. Die moest vorige week donderdag, de traditionele 'uitdeeldag', vanwege de extreme hitte de deuren sluiten en dus werden er geen voedselpakketten uitgedeeld. Voorzitter Dirk van Kampen vond het onverantwoord de vrijwilligers in het warme gebouw zonder airco te laten werken. Ook in Boskoop hield de voedselbank de deuren toen gesloten.

De voedselbank noemde die beslissing 'de moeilijkste van de afgelopen zes jaar'. Maar de voorzitter wees erop dat er tijdens eerdere hittegolven al eens twee mensen onwel waren geworden tijdens het uitdelen van de voedselpakketten. 'De temperatuur in dit gebouw loopt op tot ongekende hoogte en onze vrijwilligers zijn vooral 60-plussers.'

Het gebouw van de Alphense voedselbank beschikte namelijk niet over airconditioning. 'En er staan ook nog eens twee ramen pal op de zon. Mochten er ongelukken gebeuren dan weegt dat niet op tegen een keer geen voedselpakket.'

Donaties

Het bericht van de Alphense voedselbank maakte veel los. In korte tijd stortten gulle gevers zo'n 400 euro op de rekening van de voedselbank om een airco te kunnen plaatsen. 'Maar dinsdag kwam er een bericht van de gemeente Alphen binnen dat ons verzoek voor een bijdrage voor de aanschaf is gehonoreerd', laat een woordvoerder weten. 'We krijgen het volledige bedrag vergoed.'

Nu vraagt de voedselbank zich af wat er gedaan mag worden met de 400 euro aan donaties die eerder binnenkwamen. 'Van de meeste gevers voor de airco hebben we al bericht gehad dat we het geld in de verskas mogen storten of kunnen aanwenden voor een andere uitgave die rechtstreeks de klanten ten goede komt', laat de woordvoerder weten. Met het budget in de verskas kan de Voedselbank groenten kopen die te duur zijn geworden en waarvan 'het gratis aanbod opdroogt.' 'Natuurlijk mogen de gulle gevers ook een berichtje sturen dat we het bedrag moeten terugstorten. No hard feelings.'