Het geheim achter het knopje van de interruptiemicrofoon in de Tweede Kamer

'Kijk, daar praat weer iemand die het knopje van de microfoon niet heeft ingedrukt!' Paul Heister uit Lisse is al een tijdje gefascineerd door de interruptiemicrofoons van de Tweede Kamer. Hij kijkt graag op tv naar de politieke debatten in het parlement, maar hij begrijpt iets niet. Tijd om de hulp van de rubriek Rake Vragen in te roepen.

Paul ziet op tv de VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff nonchalant bij de interruptiemicrofoons in de Tweede Kamer staan terwijl hij een minister aan het toespreken is. Linkerhand in de broekzak en rechterhand druk bewegend om zijn woorden kracht bij te zetten. Even later staat ook de voorman van Forum voor Democratie, Thierry Baudet, te oreren bij de microfoon. Maar hij houdt continu het knopje van de interruptiemicrofoon ingedrukt terwijl hij praat.

'De stem van zowel Klaas Dijkhoff als Thierry Baudet zijn versterkt te horen als ze voor de microfoon praten. Maar Dijkhoff hoeft daarvoor het knopje op de interruptiemicrofoon niet ingedrukt te houden. Ik dacht dat je stem door de microfoon alleen duidelijk in de plenaire zaal was te horen, als je dat knopje ingedrukt houdt. Hoe kan dit nou?'

Op naar Den Haag

Team Rake Vragen rijdt met Paul naar Den Haag om een antwoord te vinden op deze brandende kwestie. De Westlandse oud-wethouder Arne Weverling - die sinds twee jaar Tweede Kamerlid is - weet inmiddels veel van de geheimen aan het Binnenhof. Hij kan ons verder helpen met het mysterie.

In de plenaire zaal van de Tweede Kamer krijgt Paul van Arne Weverling van alles te horen over de gebruiken en gewoontes in het parlement, maar zijn oog blijft gericht op die vier microfoons in het midden van de zaal. Hij wil nu eindelijk weten hoe het zit met die interruptiemicrofoon met dat knopje erop. En dan komt eindelijk de aap uit de mouw.

'Geheim pedaal'

Weverling loopt naar de spreekdesk toe en drukt het knopje op de stang van de interruptiemicrofoon in. Weverling: 'Als je het knopje ingedrukt houdt kun je praten en kan iedereen in de zaal het versterkt horen. Maar sommige collega's vinden het niet fijn om het knopje continue te moeten indrukken. Zij houden hun handen liever vrij om hun verhaal met armgebaren kracht bij te zetten of hebben een papier met tekst in hun hand.'

En voor die collega's hebben we dit. Weverling wijst naar een soort van langwerpig pedaal onder de spreekdesk. 'In plaats van het knopje indrukken kun je met je voet ook het pedaal ingedrukt houden. Dan staat de microfoon ook open voor je en houd je je handen vrij om bijvoorbeeld iets vast te houden. Of je kunt je handen natuurlijk lekker nonchalant vrij blijven bewegen.'

Wie heeft de regie?

Aha, zegt Paul. Eindelijk snapt hij hoe die politici toch verstaanbaar kunnen praten zonder het knopje op de interruptiemicrofoon ingedrukt te houden. Maar Heister heeft nog wel een vraag, want kan dan niet iedereen bij een microfoon tegelijkertijd het knopje indrukken? Dan krijg je een kakofonie aan geluid stelt Paul.

Hier blijken ze in de Tweede Kamer ook over te hebben nagedacht. Weverling: 'De kamervoorzitter bedient alle knoppen. De interruptiemicrofoon werkt daarom ook pas als de voorzitter een schuifje open zet. Daardoor kun je nooit door elkaar heen praten. De kamervoorzitter is de grote regisseur van het debat. En zo zorgt ze ervoor dat debatten hier altijd ordelijk verlopen.' Paul Heister kan het niet laten en zegt lachend: 'meestal ordelijk verlopen.'

