'Gedumpte drugsvaten' blijken onderdeel van onschuldig scoutingspel

Inmiddels kunnen alle betrokkenen er wel om lachen. Maar vorige week kwamen de hulpdiensten toch massaal in actie in Pelt, vlak bij de grens met Nederland. 'Alle spellen tijdens het kamp staan in het teken van een thema', vertelt een bestuurslid van de scoutingvereniging. 'En de jongensgroep had oliesjeik als thema. Dus we hadden lege ijzeren vaten meegenomen om tijdens het spel in het bos te zetten.'

Zonder dat de kinderen het doorhadden belden passanten de politie, omdat ze achtergelaten vaten ontdekten. 'We hebben hier in de omgeving campagne gevoerd om iedereen bewust te maken van drugsdumpingen', legt een woordvoerder van de politie in België uit. 'En we hebben mensen gevraagd ons te bellen als ze iets verdachts zien. Dat is in dit geval ook gebeurd.'

Geen risico

Na het telefoontje zetten agenten een deel van het bos af. De brandweer werd opgeroepen en specialistische teams uit Antwerpen en Brussel werden stand-by gezet om eventueel in actie te komen als de vaten vol zouden zitten met chemisch drugsafval. Maar de brandweer constateerde al snel dat de vaten schoon en leeg waren. 'Einde verhaal en einde gevaar', zegt de politiewoordvoerder.

Scouting Reeuwijk snapt de ophef wel vanwege alle drugsdumpingen in het gebied. 'We hadden er geen weet van, anders hadden we die dingen daar natuurlijk nooit in het bos gezet. We snappen dan ook wel dat ze daar alert zijn en schrikken.'

'Verkeerde tijd, verkeerde plek'

Zowel de scoutingverenging als de politie zegt dat de zaak snel en netjes is opgelost. 'Iedereen kon er met een knipoog naar kijken', vertelt het bestuurslid. 'Zo’n thema is natuurlijk superleuk, alleen die vaten waren een beetje de verkeerde tijd en de verkeerde plek.'

Ook de politie heeft er na afloop nog wel om gelachen. 'We begrijpen dat dit zo heeft kunnen lopen, maar we doen wel alles voor de veiligheid', zegt de woordvoerder. 'Vroeger was dit waarschijnlijk veel minder een probleem geweest. Maar tegenwoordig is dat wel anders.'