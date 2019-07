'Ik verwacht van mezelf misschien nog wel het meest', goalgetter Michiel Kramer blij terug bij ADO

Na avonturen bij Feyenoord, Sparta Rotterdam, het Israëlische Maccabi Haifa en FC Utrecht is Michiel Kramer sinds woensdag terug bij de club waar hij 'groot' werd: ADO Den Haag. De aanvaller - die tijdens zijn eerste Haagse periode goed was voor 24 goals in 58 wedstrijden - tekende woensdag een contact voor twee seizoenen.

'Ik heb altijd contact gehouden met heel veel mensen binnen deze club', vertelt Kramer, die de afgelopen dagen al meetrainde bij ADO. 'Met Tommie, Robbie en Jef. Ik ben hier zes jaar geleden op een mooie manier weggegaan, met een heel goed gevoel. Die liefde, die je tijdens die twee jaar hebt opgebouwd, gaat niet weg. Ik ben ADO ook altijd blijven volgen, ook toen ik ergens anders voetbalde. Die liefde is er nog steeds. Daarom ben ik blij dat het rond is.'

De fans zullen flinke verwachtingen hebben van zijn terugkeer, gezien zijn succesvolle verleden bij ADO. Maar daar loopt Kamer niet voor weg. 'Ik kwam in 2013 natuurlijk vanuit de Jupiler League. Het eerste jaar in Den Haag was voor mij toen puur wennen aan het eredivisievoetbal. Het jaar daarop hoopte ik een goed seizoen te draaien en het wérd een goed seizoen. Dat kan ik nog. Ik ben nu een stuk beter, een stuk rustiger en heb een stuk meer ervaring. Maar het gaat niet om mij, maar om de club ADO Den Haag.'

Broodje kroket en trap in het gezicht

De afgelopen jaren kwam Kramer niet in het nieuws vanwege zijn prestaties binnen de lijn, maar vanwege wat randzaken. Zo verscheen hij in zijn laatste jaar bij Feyenoord met een broodje kroket op het veld, en trapte bij Sparta Vitesse-speler Alexander Büttner in het gezicht. Maar deze Kramer zullen we volgens hem niet zo snel meer gaan zien.

'Het is altijd negatief geweest', beaamt Kramer. 'Dat is voor jezelf niet lekker, maar voor je gezin en familie al helemaal niet. Dus ja, ik wil er weer positief in staan. In het voetballen, in het leven, in alles. En ik wil niet dat mijn gezin onder dat soort dingen gaat lijden. Tuurlijk horen er negatieve dingen bij, de kritiek. Dat vind ik ook allemaal echt niet erg, maar het is gewoon meer dat ik wil laten zien dat ik het nog kan.'

'Iedereen weet wat je aan me hebt'

Zondag start voor ADO de nieuwe competitie. In en tegen Utrecht. Toevallig de club waar Kramer vorig seizoen voor uitkwam. 'Ik weet wat er van mij bij ADO wordt verwacht', benadrukt Kramer. 'Ik verwacht van mezelf misschien nog wel het meest. Iedereen weet wat je aan me hebt en ik weet wat ik kan.'

