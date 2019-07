Zangeres Zonder Naam krijgt tijdelijk museum in Leiden

In haar geboorteplaats Leiden opent vrijdag een tijdelijk museumpje over de Zangeres zonder Naam (1919-1998). De Zangeres, Mary Servaes-Bey, zou op maandag 5 augustus 100 jaar zijn geworden geworden. Haar hele jeugd bracht ze in Leiden door.

De stad is al het hele jaar met het jubileum bezig en er is zelfs een gelegenheidsbier gebrouwen ter herinnering aan de Koningin van het Levenslied: 'Bittere Tranen' heet de drank 'met een klein bittertje' in de flesjes met daarop het portret van de legendarische dochter van de Sleutelstad.

Er is nu ook een speciale Zangeres zonder Naam-wandeling te downloaden, die je op eigen houtje kunt lopen vanaf de plek in de Weverstraat waar haar eenvoudige geboortehuis stond. De tocht eindigt bij het oude schoolgebouw Old School, waar genoemde pop up-expositie de hele maand augustus te zien is.

Gemeentearchief

Er zijn vooral veel foto's uit haar Leidse jaren. Een van haar jurken is de kroon op de expositie. Bij Erfgoed Leiden, in het gebouw van het gemeentearchief, is ook aandacht voor de heldin van de smartlap, een kleine expo met een filmpje, die in augustus, september en oktober te bezoeken is.

In het najaar komt er nog een levensliederenconcours in Leiden. De stad heeft sinds 2007 ook een Mary Beystraat.

