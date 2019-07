Gekibbel over bloembakken op Kiss & Ride bij Leiden Centraal

De officieuze Kiss & Ride bij Leiden Centraal blijft de gemoederen bezig houden. Sinds ruim een week staan er bloembakken op een strook tussen twee rijbanen in. Perfect om even iemand in of uit te laten stappen, zo dacht ook het vorige gemeentebestuur. Het huidige college is het daar niet mee eens en heeft de strook volgezet met bloembakken, meldt mediapartner Unity.NU.

Het besluit is volgens de gemeente uit veiligheidsoverwegingen genomen. 'Doordat er auto’s op de middenberm parkeerden, konden overstekende fietsers en voetgangers niet goed meer gezien worden door auto’s en bussen die over de Bargelaan rijden', aldus de gemeente Leiden. 'Voor mensen die slecht ter been zijn, is er een invalidenparkeerplek dicht bij de ingang van het station.'

Woensdag zien diverse automobilisten hier en daar nog een plekje om even te stoppen om hun vrouw, man, zoon of dochter af te zetten. Soms gewoon maar op het zebrapad, want: 'Waar moet ik anders even stoppen?'

Petitie

De VVD Leiden vindt de maatregel belachelijk en is een petitie gestart om de Kiss & Ride terug te brengen, meldt Unity. Die is woensdag aan het einde van de avond ruim tweeduizend keer getekend.

Het argument dat de strook vanwege veiligheid is opgeheven gaat er bij de VVD niet in. Raadslid Maarten Dirkse: 'Dat is ongeveer de vierde verschillende reden die ik heb gehoord. Waar het om gaat, is dat het huidige college het gebruik van de auto wil ontmoedigen.'

'Overkill'

Een oplossing is er volgens de VVD wel. 'Het huidige college heeft niet alleen het huidige fiets- en voetpad veiliger gemaakt, maar ook gelijk de hele strook afgezet. Dat is wat ons betreft overkill. Dat hoeft niet.' Wel wil de partij dat het zebrapad afgeschermd wordt. Als de zomervakantie weer voorbij is, biedt de VVD de petitie aan.