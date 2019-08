Hoe ziet het nieuwe provinciebestuur eruit?

Alleen de VVD levert twee gedeputeerden. De andere partijen elk één. Dinsdag worden de zes bestuurders officieel gepresenteerd, maar Omroep West stelt ze nu alvast voor aan jou:

Floor Vermeulen (VVD)

De 35-jarige liberaal uit Boskoop valt niet alleen op door zijn rode haar en onberispelijke maatpakken, maar ook doordat hij al vanaf zijn 22ste actief is in de Zuid-Hollandse politiek. Vanaf 2015 is hij als gedeputeerde onder andere verantwoordelijk voor verkeer en vervoer. Daarnaast is hij de eerste loco-commissaris van de koning. Daarvoor was hij acht jaar Statenlid (2007-2015) namens de VVD, vanaf 2010 als fractievoorzitter. Hij studeerde politocologie aan de Universiteit Leiden.

Maar Vermeulen heeft ook functies buiten de politiek gehad. Zo is hij actief geweest in de universitaire medezeggenschap en was hij landelijk bestuurder van het Longfonds: de longpatiëntenvereniging. Verder is hij lid van de cliëntenraad van het LUMC en voorzitter van de Nederlandse Montessori Vereniging.

Jeannette Baljeu (VVD)

De Rotterdamse politica (52) heeft haar bestuurlijke sporen vooral verdiend in Rotterdam. Daar was ze twee periodes wethouder. De VVD'er was verantwoordelijk voor verkeer, vervoer en de gemeentelijke organisatie (2006-2009) en later voor de haven, verkeer en de regionale economie (2010-2014). In 2017 werd ze gedeputeerde in Zuid-Holland, als opvolger van Rogier van der Sande. Baljeu beheert als gedeputeerde de financiën van de provincie.

Baljeu heeft ook bestuurservaring buiten de politiek. Zo was ze tussen 2015 en 2017 algemeen directeur bij SBRCURnet, kennispartner in de bouw en grond-, weg- en waterbouw. Vanwege het wegvallen van fondsen en het uitblijven van concrete omzet, moest Baljeu besluiten het kennisinstituut op te heffen. Baljeu heeft een master in economie behaald aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Willy de Zoete-van der Hout (ChristenUnie & SGP)

De ChristenUnie-politica is nu meer dan een jaar fractievoorzitter van de gecombineerde fractie van ChristenUnie-SGP in Westland. Ze groeide op in het Haagse Loosduinen en verhuisde later naar Poeldijk in Westland. De Zoete-van der Hout is geen onbekende in de Zuid-Hollandse politiek, omdat ze eerder acht jaar lid was van Provinciale Staten en nu lid is van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland. Samen met Statenlid Nico de Jager (SGP) heeft zij de onderhandelingen in Zuid-Holland gevoerd namens de ChristenUnie & SGP.

Haar carrière behelst niet alleen de politiek, maar ook de zorg en het zorgonderwijs. Ze was onder andere verantwoordelijk voor het opzetten en vernieuwen van opleidingen in de zorg. Verder is ze lid van het bestuur van ouderenbonden PCOB-Unie KBO, lid van de bondsraad van de ANWB en lid van het algemeen bestuur van de Consumentenbond. De afgelopen zeven jaar heeft ze naast haar werkzame leven ook nog bezig geweest met een proefschrift over 'Klassezusters'; de ontwikkeling van het verpleegstersberoep in Den Haag tussen 1900 en 1940. Op 7 november promoveert ze op dit onderwerp als buitenpromovendus aan de Open Universiteit in Heerlen.

Berend Potjer (GroenLinks)

Potjer was de afgelopen acht jaar namens GroenLinks Statenlid in Zuid-Holland. De afgelopen jaren hield hij zich niet alleen in de politiek bezig met de energietransitie, maar ook in zijn werk. Zo was hij interimdirecteur bij Netherlands WindEnergy Association (NWEA) en hij werkte als consultant en projectmanager bij ingenieursbureau Fugro-Ecoplan - een bedrijf dat onder andere onderzoek deed naar de gevolgen en mogelijke risico's van schaliegas. Potjer heeft in de politiek geen bestuurlijke ervaring, alhoewel: hij was minister van Planet in het Duurzame Kabinet - een gelegenheidskabinet in 2014, ontstaan vanuit het 'duurzaamheidsoverleg politieke partijen'.

Potjer is in 1973 geboren in Lubumbashi in Zaïre (nu Congo), opgegroeid in Arnhem. Hij vertelt over die tijd: 'Wij waren geen doorsneegezin: wij hadden geen auto, gingen op vakantie met het buurthuis waar mijn moeder werkte en we hielpen vluchtelingen onderduiken in de kerk.' Daarna heeft hij in Eindhoven de studie techniek en maatschappij gevolgd. Daarna kwam hij in Zuid-Holland wonen en werken.

Anne Koning (PvdA)

De progressieve politica is al lang actief in de PvdA. Dat begon op de middelbare school in Utrecht. Later, als student in Wageningen, werd ze gemeenteraadslid. In 1995 was ze persoonlijk medewerker van Tweede Kamerlid Rob van Gijzel. Daarna werkte ze als onderwijscoördinator aan de Universiteit van Wageningen en als beleidsmedewerker aan de TU Delft. Daar stopte ze om in 2006 wethouder in Delft te worden - de gemeente waar ze nu nog steeds woont. Ze was daar tot 2010 verantwoordelijk voor onder andere ruimtelijke ordening en verkeer. In 2011 startte ze als Statenlid in Zuid-Holland; sinds de Provinciale Statenverkiezingen is ze fractievoorzitter.

Naast haar politieke activiteiten is ze voorzitter van de branchevereniging Spelen & Bewegen - een vereniging van ondernemers die de buitenruimte leuk maken en houden. In die sector is ze ook actief geweest bij Jantje Beton en Stichting Veilig Spelen. Daarnaast is ze actief (geweest) in de woningbouwsector: Stichting Wooncampagnie, Woningstichting Samenwerking Vlaardingen, www.stad20.nl, Woningstichting MeerWonen en Sociale Verhuurders Haaglanden.

Adri Bom-Lemstra (CDA)

Sinds 1990 is ze lid van het CDA. Bom-Lemstra (56) is de afgelopen vier jaar gedeputeerde in Zuid-Holland geweest. De CDA'er was verantwoordelijk voor economie, ruimtelijke ordening, wonen, luchtvaart en grondzaken. Voorheen was ze (van 2009 tot 2015) hoogheemraad bij het Hoogheemraadschap van Delfland. Maar haar politieke carrière begon in Westland. Van 2004 tot 2009 was ze fractievoorzitter van het CDA in de tuindersgemeente.

Na haar middelbare schooltijd aan het Hervormd Lyceum in de hoofdstad, ging ze naar de Vrije Universiteit Amsterdam. Tot aan haar politieke carrière werkte ze als beleidsmedewerker bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat (1987-1997). Haar vader is Wolter Lemstra, van 2002 tot 2003 waarnemend burgemeester van Leiden, maar vooral bekend van de Commissie-Lemstra, die werd ingesteld om de wanpraktijken rond de neuroloog Ernst Jansen Steur in het Twentse ziekenhuis MST te onderzoeken.

