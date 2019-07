'Leidenaren, neem een student in huis'

De hospita moet terugkomen in Leiden om iets te doen tegen de kamernood in de studentenstad. Tenminste, dat wil het CDA in de stad. Eerder pleitte het CDA in Tilburg er al voor dat mensen een student in huis nemen. Het christelijke partij in Leiden neemt dat plan nu over.

Leiden kampt al jaren met een kamernood onder studenten. Ondanks dat er extra huisvesting voor studenten is bijgekomen, is een kamer vinden voor veel studenten nog lastig. Vorig jaar augustus waarschuwde de Leidse woningcorporatie DUWO nog voor het tekort aan kamers. 'We zien dat er komende jaren nog 2.700 kamers bijgebouwd moeten worden.'

Het CDA wil daarom dat mensen die in hun huur- of koopwoning ruimte over hebben een student in huis nemen. 'De hospita moet terugkomen', vindt het Leidse CDA-raadslid Josine Heijnen, 'maar dan wel meer eigentijdse hospita'. 'Misschien dat mensen bijvoorbeeld zeggen ik deel geen badkamer met een student. Het is natuurlijk een hele open invulling. Je hebt gewoon woonruimte over met bepaalde voorzieningen, dus je kan het op meerder manieren invullen.'

Gemeente moet student en verhuurder koppelen

De gemeente moet vraag en aanbod bij elkaar brengen, vindt het CDA. Heijnen: 'Mensen kunnen zich opgeven en zeggen ik heb dit te huur voor een bepaald bedrag en dan kan er via de gemeente een student aan jou gekoppeld worden. Op zo'n manier denk ik dat er met relatief weinig moeite toch een paar honderd studentenkamers toegevoegd kunnen worden.'

Studenten die Omroep West op straat sprak denken wisselend over het plan van het CDA. De een ziet het plan wel zitten en denkt dat alle extra woonplekken voor studenten mooi zijn meegenomen, de andere is bang dat een student zijn vrijheid verliest als-ie bij een hospita intrekt. 'Ik zou me heel erg in houden, dus dan leef je niet echt als een student', zegt een van de studenten op straat.

Win-winsituatie

Raadslid Heijnen ziet een win-winsituatie voor zowel verhuurder als huurder. 'Een student heeft onderdak en voor de verhuurder is het gezellig. De student zou je kinderen bijles kunnen geven of je kunt de student leren koken.'