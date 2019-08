ADO-supporter over granaatleggers: 'Ik ben blij dat ze gepakt zijn'

Voorzitter Jacco van Leeuwen van de ADO-supportersverenging is op dit moment in het buitenland, maar zegt telefonisch: 'Het was letterlijk een doodsbedreiging.' Supporter Alberto van der Spiegel vult aan: 'Ik ga niet naar de zitting, maar ik ben blij dat ze gepakt zijn.'

De drie verdachten komen uit Amsterdam en zitten alle drie nog in de cel. Ze zijn 18 en 20 jaar oud. Alberto: 'Het zijn wel erg jonge gastjes. Toen ik nog klein was, was ik ook wel wat verward. Maar dit is wel ernstig.'

'Mijn cliënt houdt van voetbal, is voor Ajax, maar is geen hooligan'

Het ophangen van de handgranaat was mogelijk een vergeldingsactie van Ajax-fans. Daarnaast waren namelijk drie rode kruizen gespoten. Dat zou een verwijzing naar Amsterdam kunnen zijn. In die stad werd in februari nog een oorlogsmonument en een café beklad met gele en groene verf, de clubkleuren van ADO Den Haag.

'Mijn cliënt houdt van voetbal, is inderdaad voor Ajax, maar is geen hooligan', benadrukt de advocaat van een van de verdachten. 'Hij ontkent en zegt geen wetenschap van de actie te hebben gehad.' Een andere verdachte zou zich tot op heden op zijn zwijgrecht beroepen.

Geen rondjes koffie voor bejaarden

Het botert al jaren niet tussen de fans van beide clubs. Over en weer zijn ze niet meer welkom wanneer ADO en Ajax tegen elkaar moeten voetballen. 'Hierdoor keldert die bereidheid om hen ooit weer bij de wedstrijden uit te nodigen natuurlijk weer', vertelt Van Leeuwen. Op de vraag welke straf de jongens verdienen als ze worden veroordeeld, antwoordt hij: 'Ze zullen denk ik niet wegkomen met een paar rondjes koffie lopen door het bejaardentehuis.'

