Snelwegverlichting weer aan: 'Beter voor oriëntatie en tegen verblinding'

Wie niet graag in het donker rijdt, krijgt binnenkort weer wat hulp op de snelweg. De lantaarnpalen op snelwegen gaan weer aan. Sinds het najaar van 2013 ging de verlichting op de snelweg na 21.00 uur of 23.00 uur uit. Dat de lampen weer aan gaan is een goed besluit, vindt verkeerspsycholoog Cees Wildervanck. Want er gebeuren dan minder ongelukken, zegt hij.

'Over het algemeen geldt: zodra een onverlichte weg lantaarnpalen krijgt, gebeuren er 23 procent minder ongelukken. Bij snelwegen is dat iets minder, 13 procent. Dus dat is wel de moeite waard.' Volgens Wildervanck komt dat vooral doordat mensen beter overzicht hebben en zich beter kunnen oriënteren op het verkeer. 'Je ziet dan wel een heleboel rode, witte en blauwe lampjes, maar om echt te destilleren hoe jouw weg eruit ziet, is moeilijk.'

Straatverlichting is ook belangrijk om te voorkomen dat je verblind wordt door je tegenligger, zeker met alle nieuwe felle xenonverlichting. 'Ik ben sowieso verbaasd dat dat is toegestaan, zo fel.' Vooral oudere bestuurders daar last van, meldt Wildervanck. 'Een derde van de automobilisten is ouder dan 65 jaar, daar moet je rekening mee houden.'

Natuurbescherming

In het regeerakkoord is al afgesproken dat de verkeersverlichtingsmaatregel zou worden teruggedraaid, op plaatsen waar de veiligheid erbij gebaat is dat de verlichting de hele nacht blijft branden. Nieuw onderzoek wijst uit dat verlichting in het algemeen zowel de verkeersveiligheid als de beleving daarvan verbetert. Ook in 2013 werd al opgeroepen om de lichten weer aan te zetten.

De minister wil wel rekening blijven houden met de Wet natuurbescherming. Die wet verbiedt activiteiten die leiden tot het opzettelijk verstoren van beschermde diersoorten. Daarom moet eerst worden onderzocht welke soorten zich waar bevinden en waar sprake kan zijn van verstoring. Dat onderzoek gaat waarschijnlijk een halfjaar duren.

