ADO Den Haag speelt een dag later tegen PSV

De uitwedstrijd van ADO Den Haag tegen PSV is verplaatst van zaterdag 10 augustus naar zondag 11 augustus. Dat komt door de uitschakeling van de Brabanders dinsdag in de tweede kwalificatieronde van de Champions League tegen FC Basel (2-1).

PSV moet door het verlies nu verder in de Europa League, waar het instroomt in de derde kwalificatieronde. FK Haugesund uit Noorwegen of Sturm Graz uit Oostenrijk is daarin donderdag 8 augustus de tegenstander. De return in Eindhoven is een week later, donderdag 15 augustus. De uitwedstrijd van PSV tegen Heracles wordt daardoor normaal gesproken ook verplaatst van zaterdag 17 augustus naar zondag 18 augustus.

PSV tegen ADO begint 11 augustus waarschijnlijk om 16.45 uur, aldus ADO Den Haag. De KNVB komt vrijdag met de wedstrijdwijzigingen.

ADO - FC Utrecht live op 89.3 FM Radio West

Aanstaande zondag begint voor ADO het nieuwe seizoen in de eredivisie. Dan speelt de groen-gele formatie van trainer Fons Groenendijk een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Dat duel is vanaf 16.45 uur live te volgen OP 89.3 FM Radio West. Ook via Twitter, Facebook en Instagram blijf je op de hoogte.

