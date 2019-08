'Trots op het rennersveld', Wateringen verwelkomt Tourrenners voor Profronde

Wateringen staat deze donderdag in het teken van wielrennen. In het dorp vindt de 47e Profronde Westland - voorheen de Wateringse Wielerdag - plaats. Diverse grote namen uit de voorbije Tour de France doen mee aan het wielercriterium, onder wie Dylan Groenewegen, Steven Kruijswijk, Antwan Tolhoek, Dylan van Baarle, Wout Poels, Bouke Mollema en Koen de Kort.

'Ik ben trots op het rennersveld', vertelt voorzitter Marco Vijverberg van de Profronde Westland, die daarvoor de tweehonderd sponsoren bedankt. 'Die zijn ons nog beter gezind dan vorig jaar.' Over bedragen praat Vijverberg liever niet, maar het gaat volgens hem om 'meer dan een ton'. 'Het geld ligt op straat, maar je moet wel even bukken.'

Vijverberg baalt wel dat Niki Terpstra ontbreekt in Wateringen. 'Dat is één van mijn favorieten', geeft hij toe. 'Maar Terpstra viel tijdens de Tour. Hij belde me zondag dat hij nog te veel last heeft van zijn schouderen dat hij nog geen wedstrijden kan rijden.'

Activiteiten

Om 10.30 uur begint de wielerronde met een wedstrijd voor de nieuwelingen. Om 12.00 uur zijn de junioren aan de beurt en daarna start de dikkebandenrace voor kinderen. 'Later in de middag komen de elite/beloften in actie, gevolgd door de regiorenners en om 18.30 uur begint het spektakel voor de profs.'

'Rond het parcours zijn er diverse activiteiten en kunnen mensen terecht voor een hapje en een drankje. 'Ik verwacht tussen de 30.000 en 35.000 man publiek', vertelt Vijverberg. 'Afhankelijk van het weer.'

Winnaars

Vorig jaar wonnen Ramon Sinkeldam en Koen de Kort de koppeltijdrit. De beste renner over de 65 kilometer was Dylan Groenewegen, die in de sprint Niki Terpstra versloeg. Dylan van Baarle werd toen derde.