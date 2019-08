Boerkabuddies willen helpen vanwege verbod: 'Iedereen moet veilig over straat kunnen'

Het houdt de gemoederen flink bezig: het nieuwe 'boerkaverbod'. Vanaf donderdag is het officieel verboden om gezichtsbedekkende kleding te dragen in openbare gebouwen. Wie dit wel doet, riskeert een boete van 150 euro. Op Twitter volgde via de hashtag #boerkabuddies een oproep om je aan te melden om vrouwen die een boerka dragen en niet meer veilig over straat durven, te begeleiden.

Veel mensen door het hele land geven gehoor aan die oproep. Ook in onze regio melden mensen zich om boerka-dragende vrouwen te begeleiden. Een vrouw uit Leiden, die anoniem wil blijven, meldde zich aan omdat er volgens haar na berichtgeving over het boerkaverbod oproepen kwamen tot een boerkajacht. 'Daardoor durven die vrouwen niet eens meer over straat, terwijl het verbod alleen geldt in openbare gebouwen. Dat moeten we niet goed vinden.'

Zelf is de Leidse vrouw niet religieus. 'Laat ik voorop stellen dat ik geen voorstander ben van het dragen van gezichtsbedekkende kleding, maar ik ben zeker geen voorstander van strafrechtelijke vrijheidsbeperking. Iedereen moet kunnen dragen wat hij of zij wil.' Ze weet niet of haar aanmelding ook echt leidt tot begeleiding. 'Ik zie zelden iemand met een boerka in Leiden, maar als het belletje komt, dan ga ik helpen.'

Eigen rechter spelen

Dat er angst leeft onder de boerka-dragende vrouwen, blijkt wel uit een gesprek met Emara (niet haar echte naam) die zelf een boerka draagt. 'We worden al lange tijd fysiek en mentaal bedreigd', vertelt ze. 'Maar deze wet geeft mensen het idee dat ze eigen rechtertje kunnen gaan spelen. Het gevoel van onveiligheid wordt daardoor alleen maar groter.'

Ze is dan ook blij met de oproep tot 'boerkabuddies', vooral omdat ze woensdag nog de vraag kreeg van een 'zuster' of mensen haar bij kunnen staan bij het doen van de dagelijkse boodschappen. 'Zij is een alleenstaande moeder met een kindje van 1 jaar oud en ze is al meerdere keren bedreigd en aangevallen in een supermarkt. Ze is toen huilend naar huis gegaan en durft niet meer alleen naar de winkel. Het boerkaverbod maakt dit alleen maar erger. De boerkabuddy is een goed idee voor zusters die in deze situatie zitten.'

'Iedereen moet veilig over straat kunnen'

Ook Judith Honig uit Den Haag meldde zich aan. Zij was in 2018 kandidaat voor de SP in Den Haag. Zelf is ze niet religieus en geen voorstander van religieuze uitingen, maar is wel van mening dat mensen mogen dragen wat zij zelf willen. 'Mij lijkt een boerka onhandig, maar ik wil niet aan een ander opleggen wat zij moeten dragen,' vertelt de Hagenaar die ook aangemeld is als abortusbuddy. 'Berichtgeving over het boerkaverbod leidde tot oproepen voor burgerarresten en geweld. Ik wil dat iedereen veilig over straat, naar het ziekenhuis of in het OV, kan. Dat is de reden dat ik mij aanbied om met vrouwen mee te gaan die zich niet veilig voelen door dit soort bedreigingen.'

Fatima Faïd van de Haagse Stadspartij meldde zich ook aan als boerkabuddy. 'Het is een goed idee om solidariteit te tonen als ze niet over straat durven. Ik vind het belangrijk dat vrouwen over hun eigen lichaam gaan en zelf beslissen wat ze wel of niet aantrekken,' zegt ze tegen mediapartner Den Haag FM. Daarbij komt de vraag op of een boerka onderdrukking juist niet veroorzaakt. 'Alles wat gedwongen is, ben ik op tegen. Waar het mij in principe om gaat is dat vrouwen zelf moeten beslissen hoe ze er bij lopen. Er komt zoveel haat naar buiten door het boerkaverbod. Ik ben echt niet bang aangelegd, maar ik raakte zelfs van slag van alle haat.' Zodoende vond Faïd het belangrijk gehoor te geven aan de buddy-oproep.

Een boerka als onderdrukking?

Ook veel mensen op social media zeggen dat een boerka onderdrukking van de vrouw juist veroorzaakt. 'Dat ontken ik niet,' zegt de Leidse boerkabuddy. 'Maar dit verbod lost dat niet op. Je zou dan eerder de mannen moeten beboeten die vrouwen dwingen bepaalde kleding te dragen.' Emara ontkent dat wel. 'Juist door dit verbod worden we onderdrukt. We waren vrij om te dragen wat we wilden, de keuze was aan ons als vrouw zelf en nu worden we juist beperkt in die keuze.'

Als je de reacties onder de oproep tot boerkabuddies bekijkt, kun je concluderen dat lang niet iedereen blij is met de oproep voor boerkabuddies. 'Ga je ook vrouwen begeleiden die binnen worden gehouden omdat ze geen boerka dragen? Ga je ook homo's begeleiden die lastig gevallen worden omdat ze hand in hand lopen?', vraagt een vrouw zich af. 'Komen die boerkabuddies ook onze ouderen helpen bij het boodschappen doen. Daar is een nog grotere behoefte aan. Onze ouderen hebben er niet voor gekozen namelijk,' stelt een man. 'Als de dag komt dat vrouwen in hun bikini door Teheran mogen lopen, word ik ook lid van de boerkabuddies. Tot die tijd: leve het boerkaverbod!'

'Hype gaat ook weer voorbij'

Emara denkt dat de enorme aandacht voor de boerka wel weer overwaaid. 'Vandaag is iedereen er erg actief mee bezig, maar dat zie je vaker als er iets nieuws is. Ik denk niet dat die aandacht zo blijft.' Ze weet dus ook niet of de boerkabuddies die zich vandaag aangemeld hebben, ook in de toekomst daadwerkelijk willen helpen. 'Dat is te hopen, maar het is een hype en dat gaat ook weer voorbij.' Ze denkt echter niet dat het onveiligheidsgevoel veel minder gaat worden. 'We voelden ons al vaker onveilig vóór het verbod.'

Inmiddels zijn er - vermoedelijk - al meer boerkabuddies aangemeld dan dat er mensen zijn die een boerka dragen. Precieze cijfers daarover zijn er niet. Maar in discussies van de afgelopen jaren kwam vaak naar voren dat zo'n 150 vrouwen in Nederland dagelijks een boerka dragen. Daarnaast zijn er nog honderden vrouwen die af en toe een boerka dragen. Ook Emara weet het exacte aantal niet. 'Er wordt gezegd rond de 200, maar ik ken in mijn omgeving veel boerka-dragende vrouwen en het zijn er wel meer dan dat.'

