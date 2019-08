Dino Trix na rondreis van maanden terug in Leiden

Vanaf maandag worden het frame en alle onderdelen van het 66 miljoen jaar oude skelet zorgvuldig in elkaar gezet op de permanente ereplek in zaal Dinotijd. Daar speelt Trix, zoals Naturalis deze oude dame in 2016 doopte, de hoofdrol in het verhaal over dinosauriërs en de tijd waarin die leefden. Onderzoekers van Naturalis kwamen dankzij hun dinovondsten veel te weten over deze soorten en hun leefomgeving. Zaal Dinotijd neemt bezoekers mee naar die tijd en brengt de versteende skeletten bijna tot leven.

Het gigantische skelet van deze bekendste vleesetende dinosauriër werd in 2013 in het Amerikaanse Montana gevonden. Een team onder leiding van Naturalis-paleontoloog Anne Schulp groef het vervolgens botje voor botje op, in samenwerking met het Black Hills Institute in Hill City. Het skelet werd aansluitend geprepareerd, onderzocht en opgebouwd. Dankzij donaties en sponsorgelden lukte het Naturalis om de benodigde vijf miljoen euro bij elkaar te krijgen om het bijzondere fossiel naar Nederland te halen. Het skelet bleek in zeldzaam goede staat en zeer compleet. Trix werd de eerste T. rex die buiten Noord-Amerika in bezit is van een museum. Als enige ter wereld is bij deze T. rex de loodzware schedel op het skelet gemonteerd.

Thuiskomen

Vanaf september 2016 was de T. rex voor het eerst te bewonderen tijdens de tentoonstelling 'T. rex in Town'. In het toenmalige entreegebouw van Naturalis in Leiden - het Pesthuis - werd zij in negen maanden tijd bewonderd door ruim 293.000 bezoekers. Vanwege de bouw van het nieuwe museum besloot Naturalis het skelet tijdelijk te verhuren. In juni 2017 startte de T. rex haar tour door Europa. Ze reisde via Salzburg en Barcelona naar Parijs, waar de grens van een miljoen bezoekers gepasseerd werd. Na Parijs was de T. rex nog te bewonderen in Lissabon en tot eind juli verbleef het skelet in Glasgow. In totaal hebben nu 1,2 miljoen mensen de T. rex bezocht. Maandag komt ze 'thuis' op haar laatste bestemming: het nieuwe Naturalis in Leiden.

LEES OOK: 'Spannendste dino-opgravingen ooit': Naturalis graaft naar Trix 2.0