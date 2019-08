TV West Sport opent nieuwe seizoen met Michiel Kramer

Na een zomerstop van ruim twee maanden is TV West Sport weer terug van weggeweest. Vanaf deze week zijn we er weer iedere vrijdag met een uitgebreide vooruitblik op het weekend van ADO Den Haag en het topamateurvoetbal. Natuurlijk is ook Joop Buyt weer van de partij.

Het nieuwe seizoen trappen we af met de nieuwste aanwinst van ADO: Michiel Kramer. Hij schuift in de studio aan om natuurlijk te praten over zijn terugkeer, maar ook over zijn laatste (roerige) jaren bij Feyenoord, Sparta en FC Utrecht.

Uiteraard blikken we ook vooruit op de allereerste wedstrijd van het seizoen. ADO trapt de nieuwe voetbaljaargang zondag om 16.45 uur thuis af tegen FC Utrecht. Verslaggever Pim Markering is vrijdag bij het wekelijkse persmoment om met trainer Fons Groenendijk te praten over die wedstrijd.

TV West Sport is iedere vrijdag om 17.00 uur te zien. De herhaling is daarna op ieder heel uur (met uitzondering van 18.00 uur). Zondag 25 augustus zijn we er ook weer met TV West Sport Amateurvoetbal, met alle samenvattingen van de topamateurclubs uit onze regio.