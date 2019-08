Maaike Ouboter debuteert met uitverkocht festival: 'Geen biermuziek'

Voor het eerst een eigen muziekfestival organiseren en dan gelijk alle kaarten uitverkopen. Het is de Goudse zangeres Maaike Ouboter (27) gelukt. Komende zondag wordt de eerste editie van Tussen De Hoge Bomen gehouden in het Amsterdamse Bostheater. 'Hopelijk wordt dit een jaarlijks terugkerend ding', zegt ze donderdag in het Radio West-programma Studio Haagsche Bluf.

In 2013 won Maaike Ouboter seizoen twee van de talentenjacht 'De beste singer-songwriter van Nederland'. Haar liedje 'Dat ik je mis', geïnspireerd op de dood van haar ouders, werd een enorme hit en is landelijk één van de meest gedraaide begrafenisplaten. Nadat ze de afgelopen jaren veel heeft optreden met verschillende muzikanten, gooit ze het nu over een andere boeg. 'Ik wilde weer even helemaal terug naar de basis.'

Het idee voor een festival ontstond geleidelijk, vertelt ze. 'Ik vroeg mezelf af: waar speel ik nou het liefst? Daar ben ik sowieso veel mee bezig de afgelopen jaren. Wat voor muziek maak ik en waar past dat het best? Dat hinkt een beetje op én in theaters én in popzalen, allebei doe ik heel graag. In de zomer vind ik het het leukst om te spelen waar ruimte is om echt te kunnen luisteren, omdat de muziek anders wegvalt in het geweld van bier en feest. Dat is niet helemaal de muziek die ik maak, haha.'

Novastar en Geike Arnaert

Voor de allereerste editie van Tussen De Hoge Bomen heeft Maaike artiesten als Novastar, Danny Vera en Geike Arnaert gestrikt. En uiteraard komt ze zelf ook optreden op haar eigen festival. 'Het mooie is dat je verschillende dingen te horen krijgt. Ik heb mensen gevraagd die ik heel tof vind, voor wie ik heel veel respect heb en die ik heel mooie dingen vind maken. Maar wel een beetje uit verschillende hoeken. Ik denk dat de meeste mensen niet naar één genre muziek luisteren.'

Over de locatie van het muziekfestijn is de zangeres uit Gouda erg enthousiast. 'Mooi om in het prachtige Amsterdamse Bos zo'n festival te hebben, waarbij je met aandacht naar de muziek kan luisteren, zonder dat het gelijk een theaterfestival moet zijn. Het is letterlijk tussen de hoge bomen. Er hangt een soort rust, vind ik. Ik heb er twee jaar geleden met een band gespeeld. Alles wat daar gebeurt, heeft een bepaalde magie tussen het publiek en wat er op het podium gebeurt.'

Twee keer 'thuis'

Ze gaat zelf binnenkort ook weer toeren door het land. Zo staat ze onder andere op vrijdag 22 november in de Haagse Nieuwe Kerk en als afsluiting op vrijdag 20 december in de Leidse Aalmarktzaal. En daarvoor speelt ze ook twee keer een 'thuiswedstrijd' in de Goudse Schouwburg: op dinsdag 22 en woensdag 23 oktober.

