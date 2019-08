Het Knagertje krijgt airco na dood tientallen dieren: 'Ik ben zo blij'

Degoes in opvang Het Knagertje in Den Haag | Foto: Omroep West

Knaagdierenopvang Het Knagertje in Den Haag krijgt maandag de vurig gewenste airco. De zesduizend euro die nodig is voor de installatie werd binnen een week bij elkaar verzameld. 'Ik ben zo blij, hier heb ik echt niet op gerekend', zegt een uitzinnige Geertje van Kranen.

De knaagdierenopvang zit een jaar in een nieuw onderkomen aan de Stieltjesstraat, maar het beschikte niet over een airco. Vorige week in de extreme hitte bleek het onmogelijk om het voldoende koel te houden en overleden meer dan veertig knaagdieren door de hitte. In totaal waren vier van de overleden dieren te gast in de opvang.

Het Knagertje beschikte niet over de middelen om een airco aan te schaffen, maar dierenliefhebbers uit de hele regio sprongen snel bij. Door middel van donaties werden de benodigde zesduizend euro razendsnel opgehaald, vertelt Van Kranen. 'Ik werd donderdag gebeld met de vraag of ik maandag aanwezig kan zijn. Want dan komen ze de airco al leveren en zetten ze hem er gelijk op. Dus hopelijk werkt alles maandag al.'

Zonwering

De opbrengst van de inzamelingsactie stond vrijdagmorgen net iets boven de benodigde zesduizend euro. 'Uit mijn hoofd is er nu 6075 euro opgehaald', zegt de blije Van Kranen, die hoopt dat er nog meer gedoneerd wordt. 'Met het extra geld willen we zonwering aan de voorkant ophangen. Voor de zekerheid.'

