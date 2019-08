ADO Den Haag treft 'teleurgesteld' FC Utrecht in seizoensouverture: 'Dat ga je voelen'

ADO Den Haag begint zondag aan een nieuw eredivisieseizoen. In eigen huis is FC Utrecht de tegenstander. Trainer Fons Groenendijk moet het stellen zonder Nasser El Khayati. Hij is druk bezig om een transfer naar Qatar SC te bewerkstelligen.

Verwachting ADO-trainer Fons Groenendijk:

Tegenstander FC Utrecht speelde donderdagavond in de tweede voorronde van de Europa League een duel in Bosnië tegen Zrinjski Mostar. In de verlenging maakte de thuisploeg de winnende 2-1. Volgens Groenendijk kan het een voordeel zijn voor ADO dat Utrecht al een wedstrijd in de benen heeft.

'Dat ga je toch voelen. We moeten zorgen dat we fris zijn, dat we agressief zijn en dat we lekker in de wedstrijd komen. Dan kunnen we de dingen gaan doen die wij goed kunnen. Dat is dat we heel aardig kunnen voetballen en dat we in de omschakeling ploegen pijn kunnen doen'.

Kanon nam afgelopen zomer met zijn land Ivoorkust deel aan de Afrika Cup en is deze week teruggekeerd na twee weken vakantie op het veld. 'Ik weet niet of 'Willy' al kan starten. Hij is pas een paar dagen aan het trainen en kwam na de Afrika Cup terug met een lichte blessure. We moeten kijken of het mogelijk is dat hij in de basis start. We willen in de eerste wedstrijd van het seizoen niet alles riskeren met als mogelijk gevolg dat we hem daarna lange tijd kwijt zijn.'

Kersverse aanwinst Michiel Kramer is er zondag bij. De spits begint op de bank. 'Ik heb net begrepen dat Michiel speelgerechtigd is. Hij zit dan ook meteen bij de wedstrijdselectie. Het kan best zo zijn dat hij zondag al nodig is', aldus Groenendijk.

'Je ziet dat-ie slim is, goede voeten heeft. Z'n aannames zijn goed en hij kan goed een bal vast houden. Hij vindt zelf ook dat hij de afgelopen drie jaar te weinig heeft laten zien wat hij echt kan. We weten allemaal wat hij hier in Den Haag heeft gedaan. Het zou mooi zijn als hij dat weer voor elkaar krijgt.'

Vermoedelijke opstelling:



Uitgelicht:

ADO Den Haag heeft een goede herinnering aan het laatste treffen met FC Utrecht. Op 6 april van dit jaar werden de Domstedelingen in eigen huis met maar liefst 5-0 verslagen. Lex Immers (2x), Aaron Meijers, Danny Bakker en Tomas Necid waren trefzeker in de grootste eredivisiezege van ADO sinds het seizoen 1991/1992.

Volg ADO Den Haag – FC Utrecht live:

De wedstrijd tussen ADO Den Haag en FC Utrecht is zondagmiddag live te volgen via 89.3 FM Radio West. Vanaf 16.45 uur doen verslaggevers Haniff Harharah en Pim Makering verslag van de wedstrijd. Ook via onze social media-kanalen blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen in het Cars Jeans Stadion.