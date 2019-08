Daklozen Den Haag sneller van straat dankzij vernieuwde opvang

Een zithoek met tv, een eigen keuken en rookhoek en verschillende witgoedapparaten. 'We proberen het zo normaal mogelijk te houden voor de heren en dames die hier verblijven', vertelt Carli van Winsen van opvangorganisatie de Kessler Stichting. 'Het is natuurlijk geen hotel en je eigen eten koken en de was doen draagt bij aan het gevoel van thuis zijn.'

Van Winsen leidt ons rond op de mannenvleugel van deze daklozenopvang in het oude kinderziekenhuis aan de Sportlaan. Sinds begin dit jaar worden daar in de Haagse Vogelwijk veertig vrouwen en vijftig mannen dag en nacht opgevangen. Het is min of meer de opvolger van de opvanglocatie aan de Zilverstraat.

Neem hier een kijkje in de daklozenopvang aan de Sportlaan:

'Ja, dit is wel een stukkie beter dan met negentig man op één slaapzaal zoals ik dat aan de Zilverstraat gewend was', vertelt Freek (61). Hij laat zijn kamer zien die hij deelt met een andere man. 'Kijk, ik heb zelfs een eigen kast die op slot kan. Het voelt hier een stuk veiliger dan in de andere opvang die ik gewend was.'

Kritiek op oude opvang

De manier waarop Den Haag de laatste jaren de opvang van dak- en thuislozen had geregeld, kreeg begin 2018 een dikke onvoldoende. De opvang, bijvoorbeeld aan de Zilverstraat, was te massaal. Bewoners zaten te dicht op elkaar en de hulp bood weinig zicht op verbetering. Dit onder meer omdat mensen er alleen konden overnachten.

Sinds dit jaar zijn er op verschillende locaties nieuwe of extra bedden beschikbaar gemaakt om de maatschappelijke opvang te verbeteren: Sportlaan (negentig nieuwe bedden), Wenckebachstraat (dertig extra bedden), Zamenhofstraat (32 extra bedden) Binckhorstlaan (tien extra bedden) en de Delagoastraat (veertien extra bedden).

Voor dit jaar en de komende trekt de gemeente flink de portemonnee om een oplossing te bieden voor de almaar groeiende groep dak- en thuislozen in de stad. Ten opzichte van eerdere jaren is het jaarlijkse budget met 4,5 miljoen euro verhoogd. De opvang aan de Sportlaan kost 25.000 euro per persoon.

Snel weer van de straat

Met dat geld kunnen hulpverleners van het Leger des Heils en de Kessler Stichting gericht met de thuislozen aan de slag. Dat lijkt effect te hebben: 33 mannen en vrouwen van de in totaal negentig dak- en thuislozen hebben binnen een half jaar de stap gezet naar een eigen woning of staan op het punt om weer op eigen benen te staan.

Freek is één van hen. Na een faillissement in 2016 raakt hij alles kwijt en zwerft hij een tijd over straat:

'De gedachten aan mijn kinderen hebben mij door de zwaarste periode getrokken', gaat Freek verder. Met enige verbazing vertelt hij hoe goed het nu weer met hem gaat. 'Ik ben hier nog maar een paar maanden en dat het zo snel zou gaan, had ik niet verwacht. Er brandt licht aan het einde van de tunnel en dat is een goed gevoel.'

De meeste cliënten die worden geholpen aan de Sportlaan, vinden nieuwe woonruimte binnen de gemeente Den Haag. Om dat mogelijk te maken, heeft de gemeente met woningcorporaties afgesproken dat er structureel honderd extra woningen worden gereserveerd voor zorgdoelgroepen. In 2019 zijn 75 daarvan specifiek bestemd voor uitstroom uit de maatschappelijke opvang.

Ondanks de verbetering van de opvang en de verspreiding over meerdere locaties, is voor naar schatting tachtig dak- en thuislozen geen plek. Zij vertoeven vooralsnog in de buitenlucht of in geïmproviseerde tentjes in de Haagse parken. De gemeente hoopt voor komend najaar een oplossing voor die groep gevonden te hebben.

De naam van Freek is vanwege zijn privacy gefingeerd.

