Politie Den Haag nog steeds te wit: korps trekt weinig allochtonen aan

Het lukt de Haagse politie niet om meer allochtone politieagenten te werven. Het streven van de korpsleiding is dat het korps voor 25 procent uit allochtone agenten bestaat, maar uit cijfers van het CBS blijkt dat in 2018 slechts 15 procent van de Haagse agenten een allochtone achtergrond heeft.

De politie vindt diversiteit in haar korps belangrijk, omdat burgers zich moeten herkennen in de politie. Juist in een stad als Den Haag, waar meer dan de helft van de bevolking een allochtone achtergrond heeft, is het belangrijk om voldoende allochtone politieagenten te hebben. Toch ligt het aandeel allochtone politieagenten al jaren op 15 procent, ver onder het landelijke streefpercentage van 25 procent.

Dat het de politie niet lukt om voldoende allochtone agenten te krijgen ligt niet aan een gebrek aan inzet. Lute Nieuwerth is aangesteld als portefeuillehouder diversiteit binnen de politie. In een interview met de Volkskrant gaf hij vorig jaar al aan dat er extra inspanning nodig is om allochtonen bij de politie te krijgen. 'De politie doet z’n stinkende best om het aandeel agenten met een niet-westerse achtergrond te vergroten. Het is even iets ingewikkelder om die dienders naar ons toe te krijgen. Dus wij doen heel veel aan recruitment. In elke eenheid zijn recruiters aangesteld juist om deze doelgroepen te benaderen.'

Etnisch profileren

'Het begrip diversiteit is voor de politie breder dan alleen niet-westers. Met diversiteit bedoelen we ook vrouwen, lhbt'ers, bèta's en zijinstromers met een eigen netwerk en een heel andere stijl van leidinggeven', vulde de woordvoerder van Nieuwerth aan. Ook de Haagse politiechef Paul van Musscher heeft eerder al aangegeven waarom deze diversiteit zo belangrijk is. 'De samenleving moet zich herkennen in de politie', zegt hij. 'Bovendien is een goede afspiegeling van de maatschappij nodig zodat wij de politie professioneel kunnen organiseren. En het kan bijdragen om etnisch profileren tegen te gaan.'

