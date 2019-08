Na stenen gooit man tuinstoelen op A4: motief blijft onduidelijk

De man die op 26 april tuinstoelen wierp op de A4 vanaf het viaduct aan de Bosgang in Rijswijk gooide twee jaar eerder vanaf diezelfde plek stenen naar de weg. Hij is daar eerder voor veroordeeld tot een jaar cel, zo bleek vrijdag bij een regiezitting op de Haagse rechtbank. In beide gevallen werd niemand gewond of raakten auto’s beschadigd.

Het motief blijft onduidelijk. De verdachte, de 34-jarige Sherwin L. was niet bij de bespreking over zijn zaak aanwezig. Hij weigerde te verschijnen, omdat hij een hekel zou hebben aan politie en justitie. 'Hij bedient zich daarbij van een taalgebruik dat ik hier maar niet zal herhalen', zei zijn advocaat. Sherwin L. zit sinds het incident vast en staat op de wachtlijst voor een psychologisch onderzoek in het Pieter Baan Centrum.

Het OM zal de verdachte poging tot doodslag of poging tot zware mishandeling ten laste leggen. Verder wordt hij aangeklaagd voor het bedreigen van agenten met zinnen als: 'Ik wil bloed geen ketchup'.

Advocaat wil volgend jaar zaak

De raadsman hoopt dat de behandeling van de rechtszaak pas volgend jaar kan beginnen. Door een wetswijziging zijn er dan meer mogelijkheden om verwarde personen te laten behandelen. Nu kan de rechter alleen veroordelen tot opname in een psychiatrische kliniek, met of zonder TBS. Vanaf januari verandert dat.

Sherwin L. is in september 2017 veroordeeld tot een jaar cel voor het gooien van stenen op de A4 in juli 2016. De rechtbank had toen al 'aanwijzingen' van een psychiatrische stoornis, maar de verdachte weigerde om mee te werken aan een onderzoek. Op het viaduct aan de Bosgang staan metershoge hekken na een fataal incident in 2005. Een automobilist kwam om doordat er een stoeptegel op de rijbaan was gegooid.