Omwonenden daklozenopvang: 'Jammer dat ze straks weer weggaan'

Ruim een half jaar geleden zetten de eerste dak- en thuislozen een voet in de nieuwe opvanglocatie aan de Sportlaan. In het pand van het voormalige kinderziekenhuis verblijven sindsdien veertig vrouwen en vijftig mannen. Wie niet weet dat ze daar wonen, merkt in de praktijk nauwelijks iets van de opvang. Dat blijkt als we door de Vogelwijk lopen.

'Ja, je ziet ze weleens lopen op straat', vertelt een jonge moeder. 'Ik heb een keer een oudere mevrouw geholpen die gevallen was. Maar verder merk ik er niets van.' Een oudere mevrouw beaamt dat ze in het begin nogal huiverig was toen ze van de opvang vlakbij haar huis hoorde. 'Ik dacht: waarom hier? Maar eerlijk, je merkt er helemaal niets van. En als ik iemand tegenkom zeg ik vriendelijk gedag.'

Buurtbewoners moesten in het begin enkele vooroordelen over dak- en thuislozen overwinnen:

De aanwezigheid van de dak- en thuislozen heeft voor een mooie dynamiek in de Vogelwijk gezorgd, vindt Christian Pick. Hij is samen met enkele andere buurtbewoners het aanspreekpunt voor de hulpverleningsinstanties als de Kessler Stichting. 'Meerdere buurtbewoners hebben hulp aangeboden. Als vrijwilliger, maar ook door kleding te doneren. Ik heb het gevoel dat we dankzij de opvang als buren ook wat meer tot elkaar zijn gekomen.'

De locatie aan de Sportlaan is een tijdelijke plek waar dak- en thuislozen op een nieuwe manier worden opgevangen. Dat blijkt succesvol, want één op de drie thuislozen heeft de afgelopen maanden een nieuw huis gevonden. In het najaar van 2020 verhuist de opvang naar een nieuwe locatie aan de Schenkweg.

