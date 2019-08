Man (38) uit Den Haag dagenlang ontvoerd, vier mannen aangehouden

Een 38-jarige man uit Den Haag is twee dagen lang ontvoerd geweest. De ontvoerders trokken de man op maandag 22 juli in een grijze auto op de Vondelstraat in het Zeeheldenkwartier. Het slachtoffer kon op woensdag 24 juli in vrijheid worden gebracht. De politie heeft vier mannen aangehouden.

Het slachtoffer werd op de Vondelstraat bij de Bilderdijkstraat tussen 19.30 en 19.45 een zilvergrijze Mercedes (TS-013-K) ingetrokken door vier mannen. Op diezelfde avond, tussen 20.00 en 21.00, stopte de auto op een parkeerplaats aan de Bentwoudlaan in Benthuizen en zijn ze samen met het slachtoffer in een zwarte Volkswagen Golf gestapt. In deze auto zaten één of meerdere personen vermoedelijk al een tijdje te wachten. Vervolgens zijn beide auto’s weggereden in de richting van de Hoogveenseweg.

Verdachten

De politie hield de verdachten op vier verschillende locaties aan. Het gaat om een 34-jarige en 29-jarige man uit Soest, een 25-jarige man uit Zeist en een 24-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De vier verdachten zijn inmiddels voorgeleid en zitten in volledige beperkingen. In het onderzoek worden nieuwe aanhoudingen niet uitgesloten.

De politie komt graag in contact met getuigen die iets van deze ontvoeringszaak gezien hebben. Dat kan op de Vondelstraat zijn geweest, of bijvoorbeeld op de parkeerplaats van Benthorn. Neem dan contact op met de recherche via 0900-8844 of 0800-7000.