Celstraf voor man die vrouw afperste met naaktfoto's om drugs te kopen

De 32-jarige Harry A. uit Hellevoetsluis is vrijdag veroordeeld tot negen maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk, omdat hij een vrouw uit Wassenaar voor tienduizenden euro's heeft afgeperst. Hij moet zich verplicht laten behandelen aan zijn gedragspoblemen en crackverslaving. Verder moet hij de vrouw financieel schadeloos stellen.

De Wassenaarse leerde de man begin 2016 kennen via een chat. Harry A. wist naaktfoto's van haar te verkrijgen en vroeg vervolgens al snel geld, met als dreigement dat hij de foto's anders zou verspreiden. Ze betaalde hem in totaal ruim 37.000 euro om dat te voorkomen. A. had het geld nodig voor zijn crackverslaving.

In de greep

'Het handelen van de verdachte is zeer kwalijk, te meer omdat hij jarenlang meerdere keren per dag geld eiste van het slachtoffer en haar op die manier in zijn greep heeft gehouden en misbruik van haar heeft gemaakt', aldus de rechtbank.

Het OM had ook om werkstraf van 240 uur gevraagd, maar de rechtbank vindt het belangrijker dat de verdachte zijn fulltime baan kan behouden, zodat hij het slachtoffer kan terugbetalen. Daar is hij nu al mee bezig. De verdachte heeft het onvoorwaardelijke deel van de opgelegde celstraf in voorarrest uitgezeten.

LEES OOK: Man dreigde naaktfoto's te publiceren; OM eist werk- en celstraf