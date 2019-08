Bloedbank dringend op zoek naar niet-westerse donoren, ziekenhuizen herkennen probleem niet

Bloedbank Sanquin roept niet-westerse mensen op om bloed te doneren. Er is namelijk een landelijk tekort aan bloed van mensen met een bijvoorbeeld een Turkse of Marokkaanse achtergrond. Ziekenhuizen in onze regio merken niet veel van dit tekort.

'Het komt af en toe bij ons voor, het is een bekend tekort. Maar we hebben hier niet problematisch last van', zegt een woordvoerder van het Leids Universitair Medisch Centrum. Het Haga ziekenhuis, het Haags Medisch Centrum en het Reinier de Graaf ziekenhuis hebben hier niet mee te maken gehad.

Niet-westerse donoren

'Het probleem is vooral in de randstad te vinden. Daar wonen meer niet-westerse mensen, en daar is uiteraard meer bloed nodig', vertelt een woordvoerder van Sanquin. Er komt een campagne waarmee meer mensen met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse achtergrond moeten worden overgehaald om bloeddonor te worden.

In dit bloed zitten bepaalde eigenschappen waardoor je niet zomaar van iedereen bloed kunt krijgen. Als je als patiënt een andere bloedgroep krijgt dan je eigen, kun je daar last van krijgen. 'Het aantal patiënten met die afkomst dat bloed nodig heeft, is naar verhouding even groot als het aantal westerse patiënten, aldus Sanquin.