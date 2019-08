Shaquille Pinas kan niet wachten op start nieuw seizoen: 'Het kriebelt al heel lang'

Shaquille Pinas is klaar voor het nieuwe seizoen. De centrale verdediger is blij dat het echte werk weer gaat beginnen en hoopt op zoveel mogelijk speelminuten.

'Het kriebelt al heel lang. Ik wil gewoon lekker dat de competitie weer start en gelukkig is dat zondag het geval', zegt Shaquille Pinas met een twinkeling in de ogen na de vrijdagtraining van ADO Den Haag. 'Ik heb vorig seizoen lekker gedraaid, veel gespeeld, ben 'talent van het jaar' geworden en heb ook met het Nederlands elftal (onder 20) veel gespeeld. Dit seizoen ben ik ook lekker begonnen en ik hoop tegen FC Utrecht te starten.'

Op de vraag of Pinas verwacht vaste basisspeler te worden zegt hij: 'Ik hoop gewoon zo veel mogelijk te spelen. Ik heb met de trainer gesproken over de verwachtingen die de staf van mij heeft, maar dat hou ik liever tussen mij en de staf.'

Openbreken contract

Naar verluidt wil ADO Den Haag het lopende contract van Pinas graag openbreken en verlengen. Pinas zelf zegt daar niets van af te weten: 'Het zou mooi zijn als ADO mijn contract wil openbreken en verlengen, maar zelf heb ik daar nog niks over gehoord. Het is wel een blijk van vertrouwen en we zouden dan moeten kijken of we er uit kunnen komen.'

De laatste wedstrijd in Den Haag tegen FC Utrecht won ADO met 5-0. 'Toen speelde ik met een masker hè, misschien moet ik hem maar weer opzetten. We moeten gewoon weer proberen voor de winst te gaan en ik denk dat dat er wel in zit.' Op welke positie hij gaat spelen weet Pinas nog niet: 'Dat zien we zondag wel. Ik weet het zelf nog niet, maar ik denk dat de trainer er samen met zijn assistenten wel goed over gesproken heeft.'