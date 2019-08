Michiel Kramer van individu naar teamplayer: 'Ik heb nooit getwijfeld aan mezelf'

'Ik weet nog niet of ik al speelgerechtigd ben voor aanstaande zondag.' Die opmerking van Michiel Kramer achter de schermen van TV West Sport voorafgaand aan de eerste sportuitzending van het nieuwe seizoen zegt alles over hoe vers zijn tweejarige contract is bij ADO Den Haag. Kramer kan gerustgesteld zijn, de 30-jarige spits is speelgerechtigd en kan dus in actie komen in de seizoensouverture tegen FC Utrecht, notabene zijn vorige club.

Kramer beleefde in zijn vorige periode in Den Haag, van 2013 tot 2015, een sportief lastige periode met de club. ADO vocht tegen degradatie en bleef vooral dankzij de goals van de spits, zeventien in z’n tweede seizoen, in de eredivisie. Nu is hij terug en staat de club er beter voor en is ook Kramer veranderd, vindt hij zelf.

'De afgelopen jaren heb ik veel ervaring opgedaan, ook toen ik bij m’n vorige clubs (Maccabi Haifa, Sparta Rotterdam en FC Utrecht, red.) niet veel speelde. Je moet dan je motivatie uit andere dingen halen. Ik heb drie mooie kinderen, een mooie vrouw en een familie die mij steunt. Dat is genoeg motivatie voor mij om te laten zien dat ik het nog steeds kan. Door allerlei omstandigheden is het de laatste jaren niet gelukt, maar twijfelen aan mezelf heb ik nooit gedaan.'

'Het is anders'

'Voor mij is het nu ook anders dan toen ik in m’n vorige periode bij ADO binnenstapte. Toen kwam ik uit de eerste divisie en dan moet je eerst laten zien dat je het in de eredivisie kan. Je bent dan met jezelf bezig als speler. Je wilt zelf stappen maken omdat je denkt dat je sportief nog vooruit kan. Nu ben ik van mening dat je juist als team verder kan komen dan het individu.'

Het bewijs dat Kramer veranderd is als speler, wordt al snel geleverd als we hem vragen naar hoeveel goals hij denkt te maken in het nieuwe seizoen. 'Nou als ik er geen één maak en we halen de play-offs dan vind ik het ook prima!'

Maurice Steijn

In TV West Sport blikken we met Kramer vooruit op het komende seizoen en is er een interview met Maurice Steijn, de voormalig ADO-coach die tegenwoordig werkzaam is bij Al-Whada FC in de Verenigde Arabische Emiraten.

LEES OOK: ADO Den Haag treft 'teleurgesteld' FC Utrecht in seizoensouverture: 'Dat ga je voelen'