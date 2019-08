Rechter: 'Op het moment dat de taxichauffeur geen kant op kon, nam u hem te grazen'

'Ik snap niet dat hij geen eieren voor zijn geld nam. Hij had die veertig euro ook van me aan kunnen nemen en het daarbij kunnen laten.' Vincent heeft op 13 juli van dit jaar geen zin om de volledige 54 euro voor een taxirit te betalen. Hij wil veertig euro betalen. Als de chauffeur daar geen genoegen mee neemt, schopt Vincent hem, in een rijdende taxi, tegen zijn hoofd.

Gehuld in een grijs joggingpak, kortgeschoren haar, met uitzondering van een klein krullig staartje in zijn nek, staat Vincent voor de rechter. Die bewuste dag in juli kan de 35-jarige man uit Zoetermeer, naar eigen zeggen, niet meer stoppen met drinken. Hij is op dat moment in een café in Delft. De kroegbaas heeft het in de smiezen en belt een taxi.

De taxi komt en neemt Vincent mee. In de buurt van de afrit van de A12 in Zoetermeer gaat de dronken passagier echter volledig door het lint. Vincent is het niet eens met de prijs die hij moet betalen en schopt in het rond. Hij raakt hierbij de chauffeur op zijn oog en molt een handschoenvakje van de auto. De chauffeur weet de auto, die met 100 kilometer per uur over de snelweg raast, ternauwernood veilig tot stilstand te brengen.



Alcohol of liefde als verkeerde prikkel

Vincent: 'Soms kan ik mijn emotie niet goed onder controle houden. Als ik dan een verkeerde prikkel krijg, uit ik mij met agressie. Alcohol kan zo’n prikkel zijn of de liefde. Drugs niet, want dat gebruik ik niet.' Hij zou daarom willen meedoen met een alcoholverslavingcursus en een agressieprogramma.

De officier van justitie vindt een gevangenisstraf meer op zijn plaats. De verdachte is geen onbekende van justitie en de foto's van het oogletsel van de chauffeur liegen er niet om. Daarnaast vindt de officier dat Vincent moet opdraaien voor de gemiste inkomsten van de taxichauffeur, omdat hij door de mishandeling niet kon werken. Ook de reparatie van het handschoenenklepje moet op rekening van Vincent komen. In totaal bijna tweeduizend euro.



Schaamte voor zijn daad

Meermalen tijdens de zitting zegt Vincent zich te schamen voor zijn actie. Toch wil hij wel een paar kanttekeningen plaatsen bij de verklaring van de taxichauffeur. 'Misschien was dat bakje al stuk en zegt hij nu; 'Kijk, dat heeft Vincent ook gedaan.' Al grijzend gaat hij verder. 'Ik zou die baan van die taxichauffeur wel willen hebben. 1400 euro voor een week niet werken. Ik vind dat veel geld.'

'En tijdens je werk geschopt en geslagen worden?', merkt de rechter enigszins verbolgen op. 'Op het moment dat hij geen kant op kon, nam u hem te grazen.' Vincent zal het grootste gedeelte van de schade dus gewoon moeten betalen. Daarnaast moet hij drie maanden de gevangenis in plus nog eens twee maanden vanwege een straf die hem nog boven zijn hoofd hing.

In het kader van de privacy zijn de namen gefingeerd.

