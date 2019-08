Maurice Steijn staat aan begin van nieuw avontuur: 'Ik voel mij gezegend'

'Dit kwam voorbij en eigenlijk hadden we er met z'n allen meteen heel veel zin in', vertelt Maurice Steijn. In de maand juli is hij op traningskamp in Nederland met Al-Wahda FC. Een mooi moment om eens wat langer met hem te praten over deze nieuwe, en bijzondere stap in zijn carrière.

'Natuurlijk is het financieel heel interessant', is Maurice eerlijk. 'Maar het gaat ook om het avontuur. Het is niet niks om met je gezin zo'n stap te maken.' Ook zijn dochter - die vijftien is - ziet het wel zitten. 'Ze heeft al haar vrienden natuurlijk wel in Den Haag. Maar die had wel zoiets van: het is een aparte beleving. En een kijkje in een ander werelddeel.'

Sem Steijn

Ook zoon Sem verkast mee naar Abu Dhabi. De 17-jarige voetballer staat onder contract bij ADO Den Haag, maar wordt voor een jaar verhuurd aan de club van zijn vader. 'Ik vind het wel een mooie uitdaging', zegt Sem eerder al tegen Omroep West. 'Je laat wel veel achter, maar zo'n kans kan je nooit laten lopen. Dan ben je gek.' Een terugkeer naar ADO sluit hij tegelijkertijd ook niet uit. 'Lekker dicht bij vrienden en familie.'

Volgens Maurice gaat het er in de Verenigde Arabische Emiraten behoorlijk professioneel aan toe. Dat merkte hij meteen al toen hij daar voor het eerst kennismaakte. 'Je komt daar wel in een behoorlijke organisatie terecht met een stadion waar vijftienduizend mensen in kunnen. Alles is prima verzorgd en we hebben een ruime staf rondom het eerste elftal lopen. Dus wat dat betreft zit er niet heel veel verschil in met hoe je in Nederland gewend bent te werken.'

Rechterrijtje eredivisie

Al-Whada FC speelt in de VAE Liga, het hoogste niveau van de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Maurice is zijn team te vergelijken met een club uit het rechterrijtje van de eredivisie. 'Als wij straks compleet zijn, dan denk ik dat dat wel een mooie vergelijking is. Sommige posities zijn wat minder ingevuld, maar de buitenlanders kunnen wel in de subtop van Nederland mee.'

Maurice is een tevreden man, en moet zichzelf af en toe nog weleens in de arm knijpen om te realiseren dat hij trainer in Abu Dhabi is. 'Als je ziet hoe je bent opgegroeid in Den Haag, vervolgens een aantal stappen hebt gemaakt. Ja, als je dan zo'n mooi contract tekent en in een heel mooi land kan gaan wonen. Want dat is het. Dan voel ik mij wel gezegend dat ik daar mag werken.'

Maandag speelt Maurice in de AFC Champions League - een internationaal voetbaltoernooi voor Aziatische en Australische clubs - tegen Al-Nassr uit Saoedi-Arabië.

LEES OOK: Michiel Kramer van individu naar teamplayer: 'Ik heb nooit getwijfeld aan mezelf'