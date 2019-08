Zorgen om tweehonderd actievoerders bij pand in Wassenaar

De VVD in Wassenaar is bezorgd over een manifestatie die dit weekend gehouden wordt op het landgoed van het pand Huize Ivicke in Wassenaar. Zo'n honderdvijftig tot tweehonderd actievoerders uit binnen- en buitenland zullen daarbij aanwezig zijn. Zij voeren onder andere actie tegen het het inhumane asielbeleid van Nederland en de Europese Unie. 'Het gaat van kwaad tot erger', vindt Laurens van Doeveren van de VVD.

Landhuis Huize Ivicke staat langs de N44 bij Wassenaar. Het is verpauperd en wordt op dit moment bewoond door krakers. De eigenaar is vastgoedondernemer Ronnie van de Putte, waarmee de gemeente Wassenaar al jaren tevergeefs afspraken probeert te maken om het pand op te knappen.

'Eerst was het een groepje activisten die het pand kraakte. Daarna is de groep steeds groter geworden - ook met buitenlandse krakers - en nu gaat het met tweehonderd actievoerders naar the next level', zegt Van Doeveren. 'Als de krakers hier niet hadden gezeten, had deze manifestatie er waarschijnlijk ook niet geweest.'

Later op vakantie

Burgemeester Leendert de Lange van Wassenaar gaat later met vakantie om de manifestatie in goede banen te leiden. 'Zo kan ik goed schakelen als er iets gebeurt, maar vooralsnog verloopt alles rustig', vertelt hij. Volgens hem zijn de buurtbewoners goed geïnformeerd over wat er deze dagen speelt op het landgoed.

Van Doeveren zegt dat de organisatie van de manifestatie de gemeente niet op de hoogte heeft gebracht van de actie. De Lange bevestigt dit: 'Maar toen we ervan hoorden, hebben we wel contact gehad met de actievoorders, en hebben we strikte voorwaarden gesteld.' Een vergunning voor de manifestatie was niet nodig, maar De Lange zegt wel dat de gemeente op de hoogte gebracht had moeten worden.

'Het zag er niet uit'

De VVD vindt dat het terrein rond Huize Ivicke steeds meer verloederd is sinds de krakers er zitten. En dat terwijl de krakers vorig jaar juli beterschap hadden beloofd. Ze zouden het pand behoeden voor verval, iets wat eigenaar Van de Putte niet doet. Maar volgens de VVD is er weinig van de plannen van de krakers terecht gekomen.

'Ik ben zelf vrijdag op het landgoed geweest en het zag er niet uit', zegt Van Doeveren. 'Over de bouwkundige staat van het pand kan ik weinig zeggen, want ik ben geen expert, maar ook dat lijkt niet te zijn verbeterd. Ik was op het terrein vanwege het pand, en op mijn komst zaten de actievoerders niet echt te wachten.'

Hardere aanpak

De manifestie van dit weekend is voor de politieke partij dé druppel die de emmer doet overlopen. Van Doeveren laat weten dat hij wil dat het gemeente eigenaar Van de Putte harder aan gaat pakken. Na de zomer gaat de VVD het college hierop aanspreken. Op de website van de organisatie van de manifestatie staat het landgoed van Huize Ivicke als locatie aangegeven.

