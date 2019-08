Moeder ontvoerde kinderen: 'Ik zie ze steeds voor me, alsof ze hier in de kamer aan het spelen zijn'

Oorspronkelijk komt Rasha uit Syrië, maar een paar jaar geleden kwam ze met haar gezin naar Nederland. De kinderen gingen hier naar school en voelden zich thuis in Den Haag. Maar na een paar jaar gingen Rasha en haar man Mostafa uit elkaar.



De twee jongste kinderen Sharifa Ahmad (3) en Tala Ahmad (2) woonden bij hun moeder. Hain Ahmad (7) en Berivan Ahmad (5) bij hun vader. Over en weer was er een bezoekregeling voor de kinderen. Tot 21 juni. Mostafa haalde de kinderen van school en vertrok, vermoedelijk via Duitsland, naar Raqqa in Syrië.

Geheim adres

De politie bracht de vermissing uiteindelijk op 18 juli naar buiten. De kinderen werden internationaal gesignaleerd. 'Via via hoor ik dat hij tegen de kinderen heeft gezegd dat ik hen heb verlaten', zegt Rasha, terwijl ze een zakdoek in de buurt houdt. 'Ze gaan daar niet naar school. Meisjes worden er slecht behandeld', vult ze verdrietig aan.

Eerder had Rasha nog contact met haar ex via de telefoon. In berichten uitte hij bedreigingen naar haar. Zo zou hij haar vermoorden als ze naar Syrie komt. Inmiddels is het contact verbroken, maar daarmee voelt Rasha zich nog niet veilig. Ook niet in Nederland. Op dit moment zegt ze daarom op een geheim adres te slapen. Ze weet niet hoe het nu met haar kinderen gaat.

Rasha houdt hoop

Volgens de politie gaat het hier om een lastige zaak. Zo is er geen uitleveringsverdrag met Syrië. Op de achtergrond zou het onderzoek nog in volle gang zijn, alleen kan de politie daar, omwille van datzelfde onderzoek, niet over uitweiden. Voor de moeder is elke dag er echter een te veel.



'Ik zie ze continu voor me. Dan zie ik ze spelen daar in hun kamer.' Rasha wijst naar de kinderkamer. Ondanks dat het haar niet snel genoeg gaat, blijft ze hoop houden. 'Natuurlijk, een moeder blijft altijd hoop houden.' Als ze vertelt wat ze zal doen als ze haar kinderen weer in de armen kan sluiten, reageert ze emotioneel. 'Ze mogen van mij dan echt alles. Alles.'

