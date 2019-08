Flitsende start ADO Den Haag zorgt niet voor drie punten tegen FC Utrecht

Voor het derde jaar op rij heeft ADO Den Haag zijn openingswedstrijd in de eredivisie niet kunnen winnen. Na een zeer flitsende start, waarin ADO een 2-0 voorsprong op wist te bouwen, stortte het team van Fons Groenendijk in en verloor het - mede door twee eigen doelpunten - met 2-4 van FC Utrecht.

Het begin in het Cars Jeans Stadion kon eigenlijk niet beter. Het FC Utrecht van oud-ADO-coach John van den Brom was de meest gevaarlijke ploeg, maar ADO Den Haag wist te scoren. Aaron Meijers opende het bal met een zeer fraaie vrije trap. Hij krulde de bal vanaf een behoorlijke afstand knap binnen. Nog geen vijf minuten later werd de weelde groter toen Erik Falkenburg knap raak kopte uit een hoekschop van Meijers.

ADO leek op rozen te zitten na een half uur spelen, met de nadruk op leek. Want na de 2-0 was het gedaan met de euforie. FC Utrecht herpakte zich knap en kwam via Gyrano Kerk nog voor rust op gelijke hoogte. De 2-1 kwam uiteindelijk niet op naam van Kerk. Hij schoot de bal snoeihard richting het vijandelijke doel, waarna de bal via de onderkant van de lat en de hak van Robert Zwinkels in het doel belandde.

Initiatief

In de tweede helft had FC Utrecht vanaf minuut één het initatief. De Domstedelingen drukten door en na tien minuten spelen namen ze de leiding na een knullig doelpunt uit een corner. Bij die goal gaf Lex Immers in de kluts uiteindelijk het laatste zetje. Invaller Nick Venema bepaalde na een flitsende aanval de eindstand op 2-4.

Nieuwkomer Milan van Ewijk werd door het publiek van ADO Den Haag uitgeroepen tot 'man of the match'. De 18-jarige verdediger liet een goede indruk achter tijdens zijn eredivisiedebuut. De andere nieuweling - Michiel Kramer - kwam na een uur binnen de lijnen. Hij verving Lex Immers, die evenals Wilfried Kanon het veld verliet met hamstringklachten.

Scoreverloop ADO Den Haag - FC Utrecht: 2-4 (2-2)

1-0 Aaron Meijers

2-0 Erik Falkenburg

2-1 Robert Zwinkels (eigen doelpunt)

2-2 Gyrano Kerk

2-3 Lex Immers (eigen doelpunt)

2-4 Nick Venema

Opstelling ADO Den Haag: Zwinkels; Van Ewijk, Kanon (68. Kuipers), Beugelsdijk, Meijers; Bakker, Immers (61. Kramer), Pinas; Goppel, Necid (71. Hooi), Falkenburg.

Opstelling FC Utrecht: Paes; Klaiber, Bergström, Janssen, Guwara; Maher, Van de Streek (73. Strieder), Gustafson; Kerk, Lonwijk (38. Abass), Cerny (52. Venema).

Scheidsrechter: Kevin Blom

Gele kaarten: Tomas Necid (ADO Den Haag), Vaclav Cerny (FC Utrecht)

Rode kaart: n.v.t.