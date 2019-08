Het gaat niet goed met de kievit: 'Nauwelijks eten voor kuikens'

Stokjes zetten in grondnesten en experimenteren met akkernatuur. Op die manier hoopt ecoloog Niels Godijn de kievit te beschermen. Het gaat namelijk behoorlijk slecht met het beestje, vertelt Godijn in het Omroep West-programma Knooppunt Holland. 'Door het experiment hopen we dat er meer voedsel voor de kievit ontstaat en door de stokjes zorgen we dat de nesten tijdens het ploegen of zaaien niet sneuvelen.'

Het aantal kieviten gaat de laatste jaren achteruit. Volgens Sovon Vogelonderzoek Nederland is die trend vanaf 1990 zichtbaar in het hele land. Een van de oorzaken is de steeds intensievere landbouw. 'Je ziet de kievit nog veel. Nog wel', vertelt Godijn. 'De kievit is nog een van de algemene akkervogels, maar doet het ontzettend slecht.'

Daarom experimenteert Godijn met akkernatuur om de aantallen kieviten weer toe te laten nemen. Tijdens het neerzetten van de stokjes in zijn onderzoeksgebied, de Zegenpolder, heeft Godijn ruim zestig nesten gevonden. 'Dat is behoorlijk wat', zegt de ecoloog. 'In totaal zijn er meer dan tweehonderd eieren uitgekomen. Maar we zien geen jongen.'

Nauwelijks voedsel

Volgens Godijn komt dat omdat de kievitsjongen al vroeg aan hun eigen lot worden overgelaten. 'Een kievit moet vanaf dag één zijn eigen voedsel bij elkaar scharrelen, die wordt niet gevoerd door de ouders.'

En voedsel voor de jonge kieviten, dat is er steeds minder. De intensieve landbouw in Nederland zorgt daarvoor. 'We weten dat de landbouw in Nederland zeer intensief is en dat het aantal insecten en planten in die landbouwgebieden schrikbarend is afgenomen. Ze hebben dus geen vreten', legt Godijn uit. Door te experimenten met akkernatuur hoopt Godijn dat er meer voedsel te vinden is voor de jonge vogels.

Dode kievit

Ter demonstratie laat Godijn het lijkje van een jonge kievit aan Knooppunt Holland-presentator Johan Overdevest en zijn gast Edsilia Rombley zien. 'Dit beestje is niet ouder dan 24 à 48 uur. Vanaf dit formaat moet hij dus zijn eigen eten bij elkaar scharrelen', aldus de ecoloog.

Door het experiment met akkernatuur hoopt Godijn dat de omstandigheden verbeteren voor de kievit, zodat het beestje makkelijker aan voedsel kan komen en daardoor vaker als kuiken zal overleven.