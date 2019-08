Aart redt fietser uit water: 'Het had heel anders af kunnen lopen'

Hij bedacht zich geen moment. Dertig meter voor hem langs de Veenweg in Leidschendam zag Aart Spiering een fietser ineens naar rechts het water in sturen. Gelukkig lukte het Spiering om de man uit het water te redden. 'Ik was hem heel even kwijt, maar al snel had ik zijn hoofd boven water en konden we hem op de kant krijgen.'

De 64-jarige inwoner van Zoetermeer was zondagmiddag met zijn vrouw aan het fietsen op de Veenweg tussen Leidschendam en Leidschenveen toen ze ineens getuige waren van een ongeval. 'Een man fietste een meter of dertig voor ons en plotseling maakte hij een onverwachte bocht naar rechts zo het water in.'

Spiering bedacht zich geen moment. 'Ik dacht, dit is niet goed en ben direct gestopt en het water in gesprongen. De man lag al in het diepste stuk van de vaart en ik was hem heel even kwijt toen hij onder water ging. Gelukkig had ik hem snel te pakken en kon ik zijn hoofd boven water houden. Ondertussen was een andere man ook al toegesneld en samen konden we de man op de kant krijgen.'

Aanspreekbaar

De vrouw van Spiering had op dat moment al 112 gebeld en het duurde niet lang voor de ambulance ter plaatse was. 'De vrouw van het slachtoffer was natuurlijk erg geschrokken en zij vertelde dat de man hartpatiënt is, dus we waren bang dat er wat met zijn hart zou zijn. Maar de man was aanspreekbaar en zijn vitale functies waren ook allemaal in orde, dus dat was een geruststelling. Wel is hij door de ambulance meegenomen voor controle.'

Zelf hield Spiering alleen een nat pak over aan zijn reddingsactie. 'Ik zat onder de modder, maar ik heb er helemaal niets aan over gehouden.' Wel was de inwoner van Zoetermeer flink geschrokken. 'Het is de eerste keer dat ik zoiets meemaak. Op dat moment besef je het allemaal nog niet zo goed, omdat je in een reflex reageert. Maar toen ik in mijn natte kleding op de fiets naar huis zat drong het wel ineens tot me door dat het allemaal heel anders af had kunnen lopen.'

LEES OOK: Man die Diane's vader (83) uit water redde gevonden: 'Heldendaden worden nog gewaardeerd'