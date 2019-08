VVD klaar met actievoerders Huize Ivicke: 'Hoeven niet terug te komen'

Voor Laurens van Doeveren, fractievoorzitter van de VVD in Wassenaar, is de maat vol. De actievoerders die afgelopen weekend op het terrein van Huize Ivicke verbleven hoeven niet meer terug te komen. 'Zondagmiddag zijn zeventien mensen aangehouden. Het zijn geen lieverdjes en vormen een gevaar voor de openbare orde.'

Het verblijf van ongeveer tweehonderd actievoerders heeft Wassenaar flinke hoofdbrekens opgeleverd. De demonstranten verbleven enkele dagen in Huize Ivicke, het landhuis dat vorig jaar door krakers is bezet. Het afgelopen weekend hebben de actievoerders verschillende acties gevoerd voor een wereld zonder grenzen en protesteerden ze tegen het in hun ogen te strenge migratiebeleid.

De laatste actie was de bezetting van het gebouw van de NAVO in Den Haag. Hierbij werden zeventien demonstranten aangehouden voor het zonder toestemming betreden van het terrein en voor het aanrichten van vernielingen. 'Het bewijst dat de mensen die op Huize Ivicke waren geen lieverdjes zijn. En dat de gemeente echt wat met Huize Ivicke moet gaan doen. Want als het niet was gekraakt, dan hadden de actievoerders dit weekend waarschijnlijk ook niet in Wassenaar gezeten. En het blijkt nu weer dat deze groep een gevaar is voor de openbare orde. Ze hoeven wat mij betreft niet meer terug te komen.'

Opknappen of laten opknappen

Voor Van Doeveren was dit de druppel die de emmer deed overlopen. De fractievoorzitter van de VVD pleit al langer voor daadkrachtiger optreden rond Huize Ivicke. Het pand is eigendom van vastgoedondernemer Ronnie van de Putte, die niets aan onderhoud doet en het pand laat verloederen. 'Het is een stuk erfgoed en daar zitten verplichtingen bij voor de eigenaar. Daarom moet wat de VVD betreft de gemeente nu doorpakken. Het is opknappen of laten opknappen, maar we kunnen niet doorgaan met deze situatie. Het begon met een paar krakers en nu zitten er tweehonderd man op het terrein. Het verloedert alleen maar verder.'

De demonstranten bestrijden dat het pand steeds verder verloedert. 'Het is jammer dat de fractievoorzitter dit zegt' reageert een van de actievoersters. 'Hij is vrijdag onder valse voorwendselen op het terrein geweest, want hij zei dat hij een buurtbewoner was. Hij wilde aantonen hoe verloederd het pand is, maar de krakers hebben het juist een stuk opgeknapt sinds ze het op 4 juli 2018 hebben gekraakt.'

Goed vertrouwen

De demonstrante kon niet vertellen wat er precies aan onderhoud is gedaan door de krakers. 'Wat ze gedaan hebben weet ik niet, want ik woon hier zelf niet en was niet bij de kraak. Dat hebben ze mij verteld en dat neem ik in goed vertrouwen van ze aan.'