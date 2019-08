Bestuurlijke onrust zorgt ook voor kopzorgen bij Fons Groenendijk: 'De rust moet terugkomen'

'De rust moet terug komen binnen de club, het algemene belang moet worden gediend. En ik vind het niet goed dat het allemaal zo lang duurt', vervolgt Groenendijk, die met zijn laatste woorden doelt op onder meer de transfer van Nasser El Khayati. Hij is op weg naar Qatar SC, maar de deal is nog altijd niet rond. Dat zorgt er ook voor dat er geen middelen zijn voor een vervanger. 'Ik hou nog steeds rekening met zijn vertrek.'

Op dit moment heeft ADO met Bilal Ould-Chikh een vleugelaanvaller op proef. En hij laat tot nu toe een goede indruk achter. 'We moeten kijken of dat een vervolg gaat krijgen. Ik ben er in ieder geval positief over.'

Tekst gaat door onder de tweet.

ADO ging zondag in de seizoensouverture met 2-4 onderuit tegen FC Utrecht. Een domper, en dat terwijl het eerste half uur nog heel soepel verliep. 'We lieten het uit onze handen glippen. We hadden een lekker gevoel na de 2-0, maar daarna kregen we het gewoon heel lastig', verklaarde Aaron Meijers. 'Maar we moeten niet te negatief zijn. We weten dat we een selectie hebben die versterkt moet worden.'

'We hebben geen geld'

Maar wanneer die versterkingen gaan komen, is nog onduidelijk. De problemen rondom het bestuur hebben volgens Meijers vooralsnog niet heel veel invloed op de sfeer binnen de selectie. 'Ja, we hebben geen geld zoals iedereen weet. En daar moeten we mee om zien te gaan. Met deze selectie moeten we gaan sleutelen en moeten we dingen gaan verbeteren.'