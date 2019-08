Voorzitter Rob Baan kijkt terug op 'geweldig' Varend Corso: 'Zo Hollands, zo mooi'

Een groot gedeelte van onze regio stond dit weekend in het teken van het Varend Corso. Volgens kersverse voorzitter van het evenement Rob Baan heeft een recordaantal bezoekers van de versierde boten genoten. 'Dit was mijn eerste jaar als voorzitter, maar ik loop al heel wat jaren mee. Zo druk heb ik het nog nooit meegemaakt.'

'Het was gigantisch, echt geweldig', vertelt Baan enthousiast. 'We zijn nog bezig met de afronding, maar we komen met elkaar nu al op zeker meer dan 550.000 toeschouwers, dat is een record.' Of het record ook daadwerkelijk verbroken is, is maar de vraag, want ook in 2018 meldde de organisatie dat er zeker 550.000 mensen langs de waterkant stonden.

Dat het zo druk zou worden had Baan in eerste instantie niet verwacht. 'Ik was best nerveus toen het vrijdag wat minder mooi weer was', vertelt de voorzitter. 'Maar gelukkig maakte het weekend veel goed. De kades stonden zoveel voller dan anders. Geweldig om te zien.'

Zo Hollands

Het viel Baan vooral op dat hele families genoten van het Varend Corso. 'Je ziet hele familiebijeenkomsten langs de kant. Dan zitten ze op een rijtje te genieten. Hapje eten erbij, kinderen aan het spelen, oma schenkt nog een wijntje in... dat is wat het denk ik zo succesvol maakt, dat het voor jong en oud is.'

Baan vindt dat de organisatie trots mag zijn op wat ze heeft neergezet. 'Ik heb mensen echt gefeliciteerd, ze geprobeerd duidelijk te maken hoe bijzonder dit is', aldus Baan. 'Dit is zo'n mooi feest. Het is zo Hollands, zo mooi. Ik vind het gewoon ontroerend.'

Toekomstige plannen

'En weet je, dit feest deugd gewoon', gaat de voorzitter verder. 'Ik heb net met de politie gesproken, die is ook gelukkig. Er is helemaal niks gebeurd. Geen ongeregeldheden, geen vervelende dingen. Niks.'

Het succes van deze 22ste editie smaakt naar meer. Baan sprak eerder al uit dat hij het Varend Corso op termijn ook door Den Haag en Rotterdam wil zien varen. 'Ja, ik wil dit succes absoluut groter maken', erkent Baan. 'Maar ik kan niet zeggen over onze plannen of wat we willen veranderen. Binnenkort horen jullie meer.'

