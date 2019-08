Huize Ivicke: vier vragen over het gekraakte landhuis in Wassenaar

Afgelopen weekend vond op het landgoed van het pand Huize Ivicke in Wassenaar een manifestatie van linkse actievoerders van No Border plaats. Dat leidde onder andere tot een protest op het terrein van TNO en de NAVO in Den Haag waarbij een aantal van hen werd opgepakt. VVD-fractievoorzitter in Wassenaar Laurens van Doeveren maakt zich zorgen over de krakers en de staat van het pand. Over het pand en over de krakers is door Omroep West al veel geschreven, maar we zetten een aantal zaken graag nog op een rijtje.

Waarom staat Huize Ivicke leeg?

Huize Ivicke is een monumentaal pand aan de A44 in Wassenaar. Eigenaar is vastgoedondernemer Ronnie van de Putte die erom bekend staat panden te kopen om deze vervolgens te laten verkrotten. De gemeente Wassenaar probeert al jaren om afspraken met hem te maken, tot nu toe zonder resultaat. Op dit moment is het gebouw volgens de Erfgoedvereniging Heemschut een van de meest bedreigde monumenten van Europa.

Kan Wassenaar geen actie ondernemen tegen Van de Putte?

Ja, maar dat is niet zo makkelijk. De gemeente is een juridische procedure gestart om Van der Putte te dwingen om het pand te onderhouden. Maar een woordvoerder zegt dat dat een heel moeizaam proces is, wat erg lang duurt en kostbaar is. 'De mogelijkheden die de wet biedt aan de eigenaar, staan op gespannen voet met de urgentie om op zo kort mogelijke termijn instandhoudingsmaatregelen te nemen', aldus burgemeester Frank Koen.

Dit betekent dat Van der Putte eigenaar is van het pand en hij ermee mag doen wat hij wil. Ook al is dat niets. Voordat de gemeente hem kan dwingen om het pand op te knappen, omdat het een monument is, zijn we een flinke tijd en de nodige juridische procedures verder.

Mag je zomaar een pand kraken?

In juli 2018 is Huize Ivicke betrokken door enkele krakers. Naar eigen zeggen willen zij door het pand te bewonen ervoor zorgen dat het monument voor verder verval wordt behoed. Alle goede bedoelingen ten spijt, geldt in Nederland sinds 2010 een kraakverbod. Dat betekent echter niet dat de gemeente de krakers zo maar het terrein van Huize Ivecke af kan gooien.

Wat blijkt namelijk: krakers hebben ook rechten. Vlak nadat het verbod werd ingevoerd, bepaalde de rechter dat de krakers de gelegenheid moeten krijgen om de uitzetting bij de rechter aan te vechten. Dan zijn er allerlei regels, rechten en meer van zulks die ervoor zorgen dat het voor een eigenaar soms moeilijk is om van krakers af te komen. En van de eigenaar, Van der Putte, is bekend dat hij weinig actie onderneemt.

Moesten de krakers geen vergunning hebben voor de manifestatie?

Van 1 tot 4 augustus werd op het terrein van Huize Ivecke het No Border Camp georganiseerd. Tijdens de manifestatie werd tegen diverse zaken geprotesteerd. Een aantal bezoekers verliet uiteindelijk het kamp om bij TNO actie te voeren.

De gemeente wist niet goed hoe groot de manifestatie zou zijn omdat de organisatie nooit een vergunning heeft aangevraagd, wat wel verplicht is bij grotere evenementen. De organisatie liet echter weten geen vergunning nodig te hebben omdat ze geen evenement organiseerden, maar een manifestatie. Dat is wat anders en valt onder de Wet Openbare Manifestaties. De manifestatie was een betoging, en protesteren mag in Nederland.

De gemeente mag bij manifestaties wel controleren en kan optreden als het uit de hand loopt. Dat bleek niet het geval te zijn, dus de gemeente zag geen reden om de manifestatie te verbieden of te beëindigen. Wel nam Wassenaar contact op met omwonenden, iets wat de zij volgens een woordvoerder waardeerden.