Blauwalg rukt op: negatief advies voor tiental zwemwateren

De blauwalg heeft weer toegeslagen in de regio. Ondanks dat veel gemeenten geprobeerd hebben het zwemwater goed te houden, is er voor diverse plaatsen een negatief zwemadvies gegeven. Zwemmen in het water is niet verboden, maar er is een verhoogde kans op maag- en darmklachten na het zwemmen.

Blauwalg is een bacterie die vooral in de zomer in open water de kop opsteekt. Zwemmen in dat water kan veel problemen voor de gezondheid opleveren: rode, irriterende bulten en problemen aan ogen, maag, darmen of nieren. De waterschappen en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben een website waar de waterkwaliteit van de officiële zwemwateren wordt de waterkwaliteit bijgehouden.

Het aantal metingen van blauwalg is sinds 2011 toegenomen. Volgens het Hoogheemraadschap Rijnland is de stijgende watertemperatuur als gevolg van klimaatverandering een van de mogelijke oorzaken. Volgens www.zwemwater.nl geldt er op dit moment een negatief zwemadvies voor de volgende wateren in de regio:

Naturistencamping Delft

Waterspeeltuin Tanthof Delft

Waterspeeltuin Korftlaan Delft

Plassen Madestein Den Haag

Wollebrand Honselersdijk

Waterspeelplaats Cronesteijn Leiden

Oosterduinse Meer Noordwijkerhout

Natuurbad Te Werve Rijswijk

Noord Aa Speelvijver Zoetermeer

Noord Aa Zwemstrand Zoetermeer

LEES OOK: Maatregelen tegen blauwalg Delftse Hout werken nog niet: weer negatief zwemadvies