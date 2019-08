Knooppunt Holland: Route Johan & Edsilia rond Buijtenland van Rhoon

Deze week fietst Johan samen met Edsilia Rombley door het Buijtenland van Rhoon. Edsilia vertelt over hoe ze begon als zangeres en waarom ze soms nog best onzeker kan zijn. En dat ze zingen vroeger wel leuk vond, maar dat ze eigenlijk bedacht had om advocaat te worden. Voor komend seizoen heeft Edsilia veel in de agenda staan: er zijn weer plannen met The Ladies of Soul en optredens met Glennis Grace en Willeke Alberti. Ook werkt ze aan nieuwe muziek.

Johan en Edsilia hebben afgesproken op de kruising van de Koedood en de Zuider- Carnisseweg. Hier begint een prachtig fietspad langs de Oude Maas richting Rhoon. Vlak na de start kom je langs de Gaatkensbult, een kunstmatige heuvel die is ontstaan tijdens de aanleg van de Vinex-wijk Midden-IJsselmonde. De heuvel bestaat uit de grond die vrijkwam bij de aanleg van de nabijgelegen bufferopvang voor regenwater, de Gaatkens Plas. Leuk om even naar boven te klimmen, je hebt dan mooi uitzicht over Barendrecht, de plas en de Oude Maas.

Verderop liggen de Carnisse Grienden, en nog een stukje verder de Rhoonse Grienden: een natuurgebied met wilgenbossen dat onder invloed staat van het getij. Je kunt hier ook mooie wandelingen maken en zien hoe het gebied onder water loopt als het vloed is. Een hoogteverschil van zo’n 80 centimeter. Meer over de grienden en praktische informatie lees je hier.

Buijtenland van Rhoon

Bij knooppunt 94 gaan we richting het Buijtenland van Rhoon. Zoals in de uitzending te zien was, is dit een gebied in ontwikkeling waar geëxperimenteerd wordt met akkernatuur. Zo kunnen de boeren hun gewassen blijven verbouwen, maar wordt er in het landschap natuur gecreëerd zodat insecten en vogels zich er ook weer thuis gaan voelen.

Meer weten over wat je in dit gebied kunt zien en wat de laatste ontwikkelingen zijn? Kijk dan hier. Daar zie je ook de webcambeelden van de caravan met de kippen van boer Adjan Vos. Deze boer combineert niet alleen landbouw met natuur, hij doet dit ook duurzaam en vindt het belangrijk om voor de lokale markt te produceren. Op zijn boerderij, die op de route ligt, kun je verse en duurzaam geproduceerde producten kopen en de eieren van zijn kippen vind je op de Rotterdamse markt. Meer hierover op de site van de Vossenburg. Het is een mooi gebied om te fietsen, zeker als je wat meer weet over de ontwikkelingen en achtergronden.