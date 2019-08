Crowdfunding voor Corso-fotograaf van wie apparatuur in water valt. 'Ontroerend, zo lief'

Fotograaf Hans Samwel stond afgelopen vrijdag klaar aan de kade om het Varend Corso vast te leggen, toen zijn camera met statief en al in het water belandde. Daarom is er in het Westland een crowdfunding opgestart zodat Samwel binnenkort weer een nieuwe camera kan kopen.

'Het gebeurde tijdens de opening bij De Tuinderij', vertelt de 69-jarige pensionaris Samwel, die in zijn vrije tijd nog steeds evenementen en dansvoorstellingen in het Westland fotografeert.

'Ik had de camera waarmee ik wilde filmen op een statief neergezet en mijn andere camera om foto’s mee te maken hield ik in mijn hand. Opeens kwam er een windvlaag die de camera met statief en al het water inblies.'

Niet zo handig

'Ik schrok er zo ontzettend van dat ik het het ding meteen uit het water ben gaan halen, ik wilde redde wat er te redden viel. Maar het was al te laat. Hij is total loss verklaard.'

Om dusdanig dure apparatuur zó dicht bij de waterkant te zetten, was niet zo handig, geeft Samwel zelf ook toe. 'Maar ik heb dit vaker gedaan en ik had het statief net waterpas gezet. Hij stond stevig, dácht ik. Dat dit kon gebeuren, had ik nooit verwacht.'

Crowdfunding

Samwel baalt als een stekker: 'Het ding was nog maar een jaar oud en ik ben niet verzekerd.'

Annemieke Wagenaar, eigenaresse van de Dans Creatie in Wateringen, voor wie Samwel huisfotograaf is, begon dit weekend daarom een crowdfundingactie. 'We gunnen Hans een nieuwe camera, zodat wij straks ook weer van zijn mooie foto’s kunnen genieten.' Van de benodigde 2000 euro is inmiddels 1500 euro opgehaald.

Les geleerd

De bescheiden fotograaf voelt zich enigszins bezwaard over het initiatief. 'Als het me gevraagd was, had ik nee gezegd', laat hij weten. 'Maar ik vind het ook wel ontroerend, zo lief.'

Hij hoopt volgend jaar weer bij het Varend Corso te zijn, mét een nieuwe camera. 'Maar dan houd ik hem in mijn hand, óf ik verzwaar het statief met zandzakken. Ik heb mijn lesje wel geleerd.'

