Drie jaar celstraf geëist tegen medewerker FloraHolland voor miljoenenoplichting

Het Openbaar Ministerie wil dat de 28-jarige medewerker van Royal FloraHolland voor drie jaar de cel in gaat, waarvan één jaar voorwaardelijk. Dat eiste het OM dinsdagmiddag bij de rechter in Den Haag. De man uit Den Haag wordt ervan verdacht ruim vier miljoen euro te hebben verduisterd om zijn gokverslaving te bekostigen. De verdachte heeft spijt. 'Ik wil het zo snel mogelijk terugbetalen.'

De man werkte op de financiële afdeling van het internationele bloemenveilingbedrijf en wist in een periode van negen maanden 4,3 miljoen euro te verduisteren door online te gokken op sportwedstrijden. 'Het is dus niet zo dat mijn cliënt het geld fysiek in handen had. Hij kreeg het digitaal tot zijn beschikking', vertelt Smeets. 'Hij gebruikte het geld om te gokken, maar kon vanwege zijn verslaving zelf niet meer stoppen.' De verdachte zou daarom blij zijn geweest dat hij uiteindelijk tegen de lamp liep.

Zijn team van vijf mensen verzorgde betalingen van 100 miljoen euro per week. Royal FloraHolland kan op dit moment nog niet ingaan op de vraag hoe de verdachte het geld achterover kon drukken. 'We zijn wel verzekerd voor diefstal dus we gaan er vanuit dat we het geld terug krijgen', zegt een woordvoerder. De advocaat van de verdachte zegt dat de man graag weer aan het werk wil om het bedrag zo snel mogelijk terug te betalen.

'Ga mijn uiterste best doen'

Tijdens de rechtszaak liet de verdachte weten dat hij heeft uitgerekend dat hij 3 miljoen euro niet terug zou kunnen betalen. 'Ik ga wel mijn uiterste beste doen.'

De rechter gaf aan dat de verdachte waarschijnlijk de rest van zijn leven op het bestaansminimum zal komen. 'Gelukkig wil mijn verloofde er het beste van gaan maken', aldus de man. 'Dat zijn de gevolgen van de misdaad die ik begaan heb.'

'Ze hadden mij een droombaan gegeven'

In de rechtszaal zei de verdachte spijt te hebben van zijn acties. Hij weet zijn gedrag aan zijn gokverslaving die hij omschreef als 'een grote zwarte vlek', waardoor hij niet helder meer kon denken. 'Een verslaving is een aanslag op je lichaam, hersenen en leven', zei de man die onlangs nog aan de universiteit in Rotterdam een master bedrijfseconomie afgerond heeft.

Iedere dag hoopt hij dat hij de tijd kan terugdraaien. 'Wat ik mijn gezin heb aangedaan. Dat ik hun hart heb gebroken. Met name voor hen heb ik spijt. En daarnaast heb ik mezelf daarmee kapotgemaakt.' Ook heeft hij spijt ten opzichte van Royal FloraHolland. 'Ze hadden me een droombaan gegeven. Het voelt alsof ik ze een mes in de rug heb gestoken.'

'Duizelingwekkend bedrag'

De officier van justitie spreekt over een 'duizelingwekkend bedrag' dat de verdachte heeft weggesluisd. Met 82 transacties maakte hij in totaal 4,3 miljoen euro buit. Dat kwam aan het licht, omdat de ongebruikelijke transacties werden opgemerkt. De verdachte koppelde onder meer zijn eigen bankrekeningnummer aan een oude zakenrelatie.

Volgens de officier gaat het niet om verduistering omdat de man het geld niet legaal onder zich had. 'Hij moest listige kunstgrepen uitvoeren.' Kortom, het gaat hier volgens justitie om oplichting. Omdat ook geld naar andere rekeningen werden geboekt, is er ook sprake van witwassen.