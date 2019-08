Medewerker FloraHolland heeft een gokverslaving en spijt van miljoenendiefstal

De man werkte op de financiële afdeling van het bedrijf en wist in een periode van negen maanden 4,3 miljoen euro te verduisteren. 'Het is dus niet zo dat mijn cliënt het geld fysiek in handen had. Hij kreeg het digitaal tot zijn beschikking', vertelt Smeets. ' Hij gebruikte het geld om te gokken, maar kon vanwege zijn verslaving zelf niet meer stoppen.' De verdachte zou daarom blij zijn geweest dat hij uiteindelijk tegen de lamp liep.

Dit gebeurde nadat het openbaar ministerie een signaal kreeg dat er sprake zou zijn van ongebruikelijke transacties. Het OM startte een onderzoek en kreeg de verdachte in het vizier. Royal FloraHolland kan op dit moment nog niet ingaan op de vraag hoe de verdachte het geld achterover kon drukken. 'We zijn wel verzekerd voor diefstal dus we gaan ervanuit dat we het geld terug zien', zegt een woordvoerder.

Verdachte wil geld zo snel mogelijk terugbetalen

Op dit moment zit de verdachte nog vast. Volgens zijn advocaat zou hij graag aan werk willen om het bedrag zo snel mogelijk terug te betalen. Daarnaast hoopt hij hulp te krijgen om van zijn gokverslaving af te komen.

Verslaggever Miranda van Dam is bij de rechtszaak aanwezig. Volg hier haar tweets in de loop van de dinsdag.