T. rex Trix is terug in vernieuwd Naturalis

Na een rondreis van twee jaar is maandag het skelet van de Tyrannosaurus rex van Naturalis teruggekeerd in Leiden. Daarmee is Trix, zoals ze in 2016 werd omgedoopt, op tijd terug voor de opening van het vernieuwde museum op 31 augustus. Het gigantische skelet van de bekendste vleesetende dinosauriër is de grote publiekstrekker in Leiden.

Trix werd de afgelopen twee jaar tentoongesteld in verschillende Europese steden: Salzburg, Barcelona, Parijs, Lissabon en Glasgow. In totaal hebben nu 1,2 miljoen mensen de T. rex bezocht. Nu is ze op haar laatste bestemming: het vernieuwde Naturalis in Leiden.

Vanwege de grootte kwamen er twee vrachtwagens aan te pas om Trix te verplaatsen. De twaalf meter lange en vijf meter hoge T. rex weegt in totaal 1700 kilo. Om het skelet te vervoeren waren dan ook acht grote kisten nodig.

Zaal Dinotijd

Het pronkstuk van Naturalis krijgt op de derde verdieping van het vernieuwde gebouw een eigen zaal: Dinotijd. Naar verwachting wordt de opbouw van het skelet op woensdag afgerond. Wendy Rameckers van Naturalis: 'Ze beginnen met een heel groot vloerframe. Het is nogal een gewicht, dus dat moet verdeeld worden. Dan beginnen ze met de heup, die komt op een grote staander te staan. En van daaruit wordt de rest aangehaakt.'

Zaal Dinotijd is slechts één van de vele zalen van het nieuwe Naturalis waarin jong en oud straks de rijkdom van de natuur kunnen zien en beleven. Bezoekers ontdekken van alles over het ontstaan van de mens, over Nederland in de IJstijd en over de oerkrachten van onze aarde. Ook maken ze onder andere kennis met de verrassende versiertrucs van planten en dieren.

