Buurt reageert geschokt op dode vrouw Den Haag: 'Ik ga haar erg missen'

Deze zoon staat bekend als teruggetrokken. Een stille jongen. 'Ik had altijd het idee dat hij misschien iets beperkt is', vertelt buurman John van Wenum. 'Maar zeker niet onaardig, althans niet tegen ons', vindt John's vrouw Ingrid van Wenum. 'Ik gaf hem af en toe een sigaretje.' Ingrid is erg ontdaan door wat er is gebeurd. 'Ik heb wel even gehuild zojuist. Ik kan het gewoon niet geloven dat ze er niet meer is.'

Zondagmiddag zien buren hoe de politie met meerdere agenten het huis in en uit gaan. Specialisten van de forensische opsporing zouden tot 06.00 uur de volgende dag bezig zijn geweest met onderzoek. De politie kan niet bevestigen of de verdachte inderdaad de zoon van het slachtoffer is. Ook kan ze geen antwoord geven op de vraag hoe de vrouw om het leven is gekomen.

'Dit valt allemaal wel heel koud op mijn dak'

Ook de directe buurman John Wijdeven heeft geen idee wat er in het huis heeft afgespeeld. Hij heeft de afgelopen dagen niets bijzonders gehoord of gemerkt. Een buurvrouw een paar appartementen verderop vertelt dat ze zaterdagavond nog een harde knal zou hebben gehoord. Ook zou er een ruit zijn gesneuveld in het huis waar het slachtoffer is gevonden.

Volgens John Wijdeven woont de vrouw al zeker sinds 1985 in de flat. Ze zou hem enige tijd geleden nog hebben verteld dat ze graag naar haar familie in België zou willen verhuizen. Ook John omschrijft zijn buurvrouw als lief. 'Ze was een heel aardige vrouw die altijd gedag zei. De zoon was meer op zichzelf.' Overigens zag John het drama totaal niet aankomen. 'Dit valt allemaal wel heel koud op mijn dak.'

Omwonende John van Wenum | Foto: Omroep West

De verdachte zit op dit moment nog in de beperkingen. Dat betekent dat hij alleen contact heeft met zijn advocaat. De buurt is maandagmiddag de schok in elk geval nog niet te boven. Johan van Wenum: 'Ik ben nog steeds van slag. Ik ga haar erg missen.'